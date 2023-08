XV de France : Ovnis de la Coupe du monde, Galthié peut répéter l'histoire

Axel Cornic

Ce samedi le XV de France rentre en lice face à l’Ecosse pour son premier match de préparation à la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain. Une rencontre pour laquelle Fabien Galthié a opté pour une énorme revue d’effectif et donné une chance de se montrer à plusieurs jeunes talents... qui pourraient bien imiter la trajectoire qu’il a eu en tant que joueur, lors du Mondial 1995.

Après tout un mois de juillet à se préparer, le XV de France va disputer ce samedi le premier de ses quatre matchs de préparation à la Coupe du monde. Ce sera face à l’Ecosse, avec une équipe totalement remaniée par rapport à celle qui a disputé la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2023. On y retrouve notamment plusieurs jeunes talents du Top 14 qui rêvent de franchir un palier important à u mois du rendez-vous mondial.

🇫🇷💥𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀👊 La composition du #XVdeFrance pour notre premier match de préparation face à l'Écosse à Murrayfield ! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿📺 Rendez-vous samedi à 16h15 sur @TF1 #UnisPourUnRêve #NeFaisonsXV pic.twitter.com/iL1K6AmArk — France Rugby (@FranceRugby) August 3, 2023

Bielle-Biarrey et Gailleton, les foudres de l’attaque

Il y en a notamment deux qui sont au centre de tous les débats avec Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton, deux des révélations de la saison en championnat. Le premier s’est fait une place à l’Union Bordeaux-Bègles et semble être déjà l’un des grands talents français sur lesquels miser à l’avenir. Pour Gailleton cette chance avec le XV de France semble presque être une évidence, tant il a impressionné avec la Section Paloise, terminant meilleur marqueur du Top 14.

Boudehent, après l’Europe... le Monde ?

Devant, c’est surtout Pierre Boudehent qui va avoir la chance de se montrer, face à l’Ecosse. Le troisième-ligne de 23 ans est lui aussi l’une des révélations de la saison impressionnant son coach Ronan O’Gara, qui l’a notamment aligné titulaire lors de la dernière finale de la Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster (26-27). Si ce secteur de jeu est très fourni, Boudehent pourrait bien profiter des doutes autour d’Anthony Jelonch et de son retour de blessure.

Comme un air de Galthié en 1995

Le parallèle quelque peu cocasse est que sans le vouloir, Fabien Galthié pourrait répéter l'histoire avec l’un de ces trois joueurs. Car lui aussi a été l’ovni d’un Mondial ! C’était en 1995 et Pierre Berbizier avait décidé de faire confiance à Aubin Hueber et Guy Accoceberry pour aller en Afrique du Sud. Ce dernier se blesse finalement et c’est Galthié qui est appelé... et qui sera notamment titulaire pour la demi-finale face aux Springboks (19-15).