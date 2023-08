XV de France : Galthié prend une énorme décision avec Dupont et se justifie

Thibault Morlain

Alors que le XV de France affrontera dans quelques jours l'Ecosse en match de préparation à la Coupe du monde, Antoine Dupont ne figure pas parmi les joueurs appelés par Fabien Galthié. Les Bleus auront donc un nouveau capitaine pour cette rencontre et le choix s'est porté sur Brice Dulin. Ce dernier va ainsi récupérer le brassard de Dupont. Une décision évoquée par le sélectionneur du XV de France.

Ayant déjà son ticket pour la Coupe du monde, Antoine Dupont n'a pas à convaincre Fabien Galthié. Le demi de mêlée du XV de France ne disputerait alors pas la rencontre de préparation face à l'Ecosse le 5 août prochain. Une absence du joueur du Stade Toulousain qui implique par la même occasion la nomination d'un nouveau capitaine pour la rencontre. Présent en conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié a rendu le verdict et c'est Brice Dulin qui récupère le brassard de capitaine du XV de France.

XV de France : Le clan Galthié lâche un énorme avertissement https://t.co/D8Fvw3YMZF pic.twitter.com/WSwrEM7dLz — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Dulin capitaine du XV de France

Pourquoi désigner Brice Dulin capitaine du XV de France ? Rapporté par Sud Ouest , Fabien Galthié s'est justifié. Le sélectionneur des Bleus a alors expliqué : « Lorsqu’on fait un 6-2 - qui ne laisse pas trop la place à un autre arrière - on préfère le laisser à disposition de son club de La Rochelle plutôt que de le faire venir que pour trois jours à Marcoussis. En l’occurrence, on a fait un 5-3. Et la forme du moment - il est double champion d’Europe avec La Rochelle - fait que Brice est venu chercher le maillot dans le vestiaire et par la même occasion, le capitanat ».

« C’est tout sauf un hasard »