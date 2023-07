XV de France : Une bombe est lâchée sur Dupont

Axel Cornic

Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, Antoine Dupont regarde déjà vers l’avenir et les Jeux Olympiques. Le capitaine du XV de France souhaite en effet y participer et pour cela, il serait même disposé à mettre entre parenthèses sa carrière à XV pour se mettre au rugby à 7 et en adopter les automatismes. Mais cette parenthèse pourrait bien entre plus longue que prévu...

A 26 ans, Antoine Dupont affronte sans aucun doute le tournant de sa vie. Après avoir tout gagné avec le Stade Toulouain, être devenu capitaine d’un XV de France auteur d’un Grand Chelem et qui fait figure de meilleure équipe du monde avec l’Irlande, il se dirige vers un rendez-vous capital avec la Coupe du monde.

Coupe du monde : Laporte écarté ? La réponse de la FFR https://t.co/JW0SEKH34z pic.twitter.com/FwnXpK9OL8 — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Après la Coupe du monde...

Cette compétition semble s’inscrire dans tout un projet, né avec l’arrivée de Fabien Galthié en 2019. Encore plus qu'en 2007, date du dernier Mondial en France, les Bleus sont les grands favoris et Antoine Dupont pourrait donc devenir le premier capitaine de l’histoire tricolore à soulever le trophée Webb Ellis. Mais après ? Car le demi-de-mêlée pense déjà à l’avenir avec les Jeux Olympiques, qui se tiendront en France à l’été 2024. A l’image d’un Kylian Mbappé ou encore d’un Antoine Griezmman, il souhaiterait en effet être de cette aventure olympique.

Place aux Jeux Olympiques !

Sauf que c’est un peu plus compliqué, puisque si le football se dispute à onze, au rugby on change de discipline avec un passage au jeu à 7. Ça change tout, puisque Dupont va devoir s’habituer à une toute nouvelle réalité et pour ce faire, il va devoir participer au moins à quelques étapes du World Rugby Sevens... et donc rater une bonne partie de la prochaine saison, avec le XV de France comme avec son club.

Puis une année sabbatique pour Dupont ?