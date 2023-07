XV de France : Dupont répond à Mbappé après les émeutes

La rédaction

La situation sociale en France fait énormément réagir et c’est le cas dans le milieu du sport. Récemment, des personnalités du football se sont exprimées publiquement comme Kylian Mbappé, Jules Koundé ainsi que les joueur et le staff de l’équipe de France. Mais on n’a que très peu vu de réactions dans le milieu du rugby, avec notamment l’immense star planétaire Antoine Dupont.

Les problèmes sociétaires nous concernent tous et souvent, les sportifs ont su s’en emparer. C’est notamment le cas aux Etats-Unis avec le mouvement Black Lives Matter né en 2013 et soutenu par les stars du football américain ou encore du basket.

Après Koundé, Mbappé est sorti du silence

On vit le même scénario depuis quelques jours en France et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la plus grande star des sports tricolores ne s’exprime, avec Kylian Mbappé. Ce dernier a publié un tweet suite au décès d’un jeune-homme par la main d’un policier lors d’un délit de fuite en voiture, suivant d’ailleurs Jules Koundé, qui avait en quelque sorte lancé la fronde chez les joueurs de l’équipe de France.

« Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction »

Le problème c’est que les émeutes survenues depuis ont en quelque sorte poussé tous les membres de l’équipe de France de football à calmer les choses, avec un long message publié dans la soirée de vendredi. « Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction » peut-on notamment lire dans ce communiqué.

« Qu'est-ce que notre soutien pour une mère qui vient de perdre son fils, pas grand-chose »