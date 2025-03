Le PSG prêt à revivre la «remontada» !

Axel Cornic

Il y a huit ans, le Paris Saint-Germain vivait l’un des plus grands traumatismes de son histoire, avec la large défaite face au FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des Champions (6-1). Désormais, les Parisiens se trouvent dans la situation inverse, même si le retard à rattraper face à Liverpool est largement inférieur que l’exploit fait par les Barcelonais.

Après avoir risqué de ne pas sortir de la phase de qualification, le PSG a été catapulté favori pour une victoire finale en Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra inverser la tendance à Anfield ce mardi, avec le 8e de finale retour face à Liverpool (0-1 au match aller).

Luis Enrique est de retour !

Le PSG aura un spécialiste des retournements de situation de son côté, avec Luis Enrique. C’est en effet lui qui était sur le banc du FC Barcelone lors de la célèbre « remontada » de mars 2017, lorsque les rêves d’Edinson Cavani et ses coéquipiers avaient volé en éclat ! Désormais du côté parisien, il semble avoir raconté cette histoire à ses joueurs, pour essayer de les motiver.

« Il nous raconte beaucoup d'histoires sur son passé »

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Khvicha Kvaratskhelia, ce mardi. « Il nous raconte beaucoup d'histoires sur son passé, qu'on doit rester focus sur notre jeu, qu'on doit essayer au maximum et faire du mieux possible » a déclaré la star du PSG, en conférence de presse. « C'est notre coach et il nous donne la possibilité de jouer comme on est capables. On va faire de notre mieux et je pense qu'on a une vraie chance ».