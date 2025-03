PSG : Un coup à la Barcola annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Véritable révélation de cette saison au PSG, Désiré Doué devrait être un peu trop juste pour découvrir l'équipe de France. Sauf retournement de situation, Didier Deschamps ne devrait pas le convoquer pour la double confrontation en Ligue des Nations face à la Croatie. Ce qui ne veut pas dire que le sélectionneur l'a totalement oublié.

Acheté 50M€ l’été dernier, Désiré Doué est l’une des belles pioche du PSG. Malgré la concurrence qui existe dans son secteur, l’ailier parvient à tirer son épingle du jeu. Depuis janvier, le joueur a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et s’impose comme l’une des grandes promesses du football français. Ses performances ont attiré le regard de Didier Deschamps, dont l’adjoint, Guy Stéphan, était présent au Parc des Princes mercredi dernier pour assister au huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool.

« On le suit, bien évidemment »

« C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu On le suit, bien évidemment » avait confié Deschamps au cours d’un entretien accordé au Parisien en février dernier.

Doué va rester à quai, mais...

Mais dans l’esprit du sélectionneur, il est encore trop tôt pour convoquer Doué. Selon les informations du Parisien, le joueur du PSG ne devrait pas faire partie de la liste des 23 joueurs convoqués pour la double confrontation face à la Croatie. Il faut dire que le sélectionneur de l’équipe de France ne manque pas de ressources dans le secteur offensif avec Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Michaël Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé. Pour se consoler, Doué pourra se dire que Barcola avait connu pareille déception avant de disputer l’Euro 2024. L’ancien rennais pourrait bien marcher sur ses pas en découvrant la sélection un peu plus tard dans l’année.