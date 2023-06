XV de France : Catastrophe pour Galthié avant la Coupe du monde

Alexis Brunet

Le 8 septembre prochain, la Coupe du Monde de rugby ouvrira ses portes. Elle se disputera en France, et le match d'ouverture opposera le XV de France à la Nouvelle-Zélande. Les partenaires d'Antoine Dupont sont parmi les favoris, mais malheureusement, Emmanuel Meafou ne sera pas de la partie, la World Rugby a mis son véto.

Pour la première fois depuis des années, la France semble avoir une sérieuse carte à jouer lors de la Coupe du Monde de rugby. Il faut dire que les planètes s'alignent pour la bande à Romain Ntamack. En plus d'avoir de très bons résultats depuis deux ans, les Bleus seront à domicile, un avantage non négligeable dans ce genre de compétition. Le public devrait être au rendez-vous dans les différentes enceintes, et surtout au Stade de France lors du match d'ouverture face aux All-Blacks.

Galthié a livré une liste de 42 noms

Pour préparer au mieux la Coupe du Monde, le XV de France va partir en stage le 2 juillet du côté de Monaco. Pour l'occasion, Fabien Galthié a concocté une liste de 42 noms qui s'envoleront pour La Principauté. On retrouve par exemple les habitués Romain Ntamack, Cyril Baille et Gaël Fickou, mais aussi quelques surprises. Brice Dulin fait son retour après deux ans d'absence, tout comme Baptiste Serin. Les deux joueurs profitent de leur très bonne fin de saison en club, mais aussi de leur expérience en Bleus.

Emmanuel Meafou ne disputera pas la Coupe du Monde