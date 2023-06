XV de France : Les coups durs s’enchaînent pour Galthié

Alexis Brunet

Le XV de France va bientôt rentrer dans sa phase de préparation en vue de la Coupe du Monde 2023, qui débutera en septembre. Fabien Galthié va convoquer une liste de 42 joueurs qui se retrouveront à partir du 3 juillet. Emmanuel Meafou ne sera pas dedans, le deuxième-ligne du Stade Toulousain s'est blessé en finale du Top 14.

La saison du rugby français de club s'est officiellement finie samedi 17 juin avec la victoire du Stade Toulousain sur La Rochelle. Une victoire obtenue dans les dernières minutes grâce à un essai venu d'ailleurs inscrit par Roman Ntamack. Un match que le staff du XV de France a dû regarder avec appréhension, craignant une blessure d'un des joueurs de Fabien Galthié.

Emmanuel Meafou s'est blessé en finale

Lors de la finale face à La Rochelle, Emmanuel Meafou s'est blessé. Le colosse toulousain était sorti à l'heure de jeu samedi dernier, se plaignant d'une déchirure de l'aponévrose plantaire. Le verdict est tombé ce mardi 20 juin, le deuxième-ligne sera éloigné des terrains pour deux mois, selon les informations de l'Équipe . Il ne sera donc pas dans la liste de Fabien Galthié.

Meafou attend la réponse de World Rugby