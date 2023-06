XV de France : Énorme coup dur pour Galthié

Arnaud De Kanel

La saison de Top 14 a touché à sa fin ce dimanche. Le Stade Toulousain a disposé du Stade Rochelais dans les derniers instants grâce à une percée extraordinaire de Romain Ntamack. Fort heureusement, aucun joueur phare de Fabien Galthié n'a été blessé durant cette rencontre contrairement au match entre les Rochelais et l'UBB où Sipili Falatea avait été contraint de céder sa place. Le pilier a été fixé sur son sort.

La Coupe du monde de rugby approche à grands pas. Fabien Galthié a déjà pris une décision radicale en écartant Mohamed Haouas suite aux ennuis judiciaires de ce dernier. Le sélectionneur du XV de France a du souci à se faire au poste de pilier droit car Sipili Falatea a été touché au genou.

Galthié se prive d'Haouas

Fabien Galthié a confirmé qu'il composerait sans Mohamed Haouas lors de la prochaine Coupe du monde. « Ma position ? Très simple. La semaine dernière ou la semaine précédente lorsqu’il est sorti de prison, je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff », a reconnu le sélectionneur du XV de France. Le poste de pilier droit risque de lui donner des maux de têtes.

Falatea sérieusement touché au genou