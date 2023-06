XV de France : Jackpot, un gros deal est bouclé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habillé jusqu’à maintenant par Le Coq Sportif, le XV de France changera d’équipementier dans plusieurs mois. Comme attendu, Adidas a été retenu par la FFR pour habiller la sélection tricolore après les Jeux olympiques de Paris 2024. Une information confirmée et commentée ce jeudi par le nouveau président Florian Grill.

Le XV de France retrouve Adidas ! Alors que le Coq Sportif habille les Bleus depuis 2018, une page va se tourner après les Jeux olympiques de Paris avec la fin de contrat qui lie la marque française à la sélection tricolore. Comme l’annonçait L’Equipe au début du mois, Adidas et Macron se disputaient le maillot du XV de France, et c’est finalement la firme allemande, présente entre 2012 à 2018, qui s’est entendue avec la FFR, elle qui disposait de deux atouts de taille avec Antoine Dupont et Romain Ntamack, ambassadeur Adidas.



La FFR confirme l’arrivée d’Adidas

Présent en conférence de presse ce jeudi, le nouveau président de la FFR Florian Grill a confirmé le retour de la marque aux trois bandes. « On a validé aujourd'hui (jeudi) un partenaire important qui est l'équipementier, c'est Adidas qui a été retenu à l'unanimité des élus du comité directeur, pour quatre ans , a-t-il indiqué, relayé par L’Équipe. Serge Simon nous a présenté le projet partenaire, en évoquant l'éventualité de commercialiser d'autres espaces, ça peut être l'arrière du maillot et le short, comme le font plusieurs autres grandes nations. On pense qu'il y a un potentiel de revenu additionnel lié à des nouveaux partenariats. Mais il est trop tôt pour en parler. »

De nouveaux sponsors en vue