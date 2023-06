Surprise, le XV de France accueille une nouvelle recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le staff de Fabien Galthié au sein du XV de France sera renforcé à partir du mois de janvier 2024. Patrick Arlettaz, qui arrive au terme de son contrat avec Perpignan, débarquera chez les Bleus l’année prochaine et viendra remplacer Laurent Labit en tant qu’entraîneur de l’attaque.

Le XV de France changera de visage après la Coupe du Monde, qui sera disputée du 8 septembre au 28 octobre prochain. En effet, le staff de Fabien Galthié sera en grande partie recomposé, avec les départs déjà actés de Karim Ghezal et Laurent Labit qui rejoindront le Stade Français après le Mondial. De son côté, Galthié restera bien à la tête du XV de France, et il a d’ailleurs déjà trouvé les deux remplaçants nécessaires pour composer son staff. Laurent Sempéré débarquera pour s’occuper des avants, et ce n’est pas tout.

Arletttaz débarque chez les Bleus

Selon l’informations dévoilée ce jeudi par le Midi Olympique et officialisée ensuite par la Fédération Française de Rugby, Patrick Arlettaz sera le remplaçant de Laurent Labit au sein du staff du XV de France. En fin de contrat à Perpignan où il vient d’assurer le maintien en Top 14 acquis lors d'un barrage contre Grenoble, Arlettaz rejoindra les Bleus à partir du mois de janvier 2024 et s’est engagé jusqu'en juin 2028 dans le staff de Fabien Galthié.

« Beaucoup de fierté »