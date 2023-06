Un scandale éclate au XV de France, Galthié prend une énorme décision

Arnaud De Kanel

Condamné à un an de prison ferme pour des faits de violences conjugales, Mohamed Haouas peut sans doute tirer un trait sur sa carrière. Le pilier avait encore des chances de disputer la Coupe du monde avec le XV de France mais il n'en sera rien.

Souvent critiqué pour son attitude sur le terrain, Mohamed Haouas a également eu affaire à la justice en dehors. La dernière en date concerne des faits de violences conjugales que ce dernier a lui-même reconnu. Le pilier a donc écopé d'un an de prison ferme et ça n'est pas franchement bon signe pour la suite de sa carrière. En fin de contrat avec le MHR, Haouas s'était engagé avec le Clermont Auvergne de Christophe Urios. Suite au verdict du tribunal, les Jaunards ont finalement décidé d'annuler son contrat du pilier qui passera devant les prud'hommes le 21 juin, hasard du calendrier, date à laquelle Fabien Galthié dévoilera sa liste pour la Coupe du monde. Il sera très difficile pour Mohamed Haouas de retrouver un club désormais mais que dire de la sélection. Fabien Galthié a rendu son verdict : il ne le sélectionnera pas pour la Coupe du monde avec le XV de France.

«Je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné»

Mohamed Haouas ne portera pas les couleurs du XV de France lors de la prochaine Coupe du monde. Il était encore dans les radars de Fabien Galthié mais le sélectionneur a logiquement pris la décision de l'écarter. « Ma position ? Très simple. La semaine dernière ou la semaine précédente lorsqu’il est sorti de prison, je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff », a confié Fabien Galthié pour RMC Sport . Le sélectionneur déplore cette situation mais il n'exclut pas de le convoquer à nouveau une fois sa peine purgée.

«Pas une bonne nouvelle pour nous»