Dupont veut lâcher le XV de France, c’est validé

Axel Cornic

Tout comme Kylian Mbappé, Antoine Dupont a des rêves de Jeux Olympiques, mais cela pourrait bien compliquer sa carrière à court terme. Obligé de prendre part aux World Rugby Sevens Series pour s’adapter à une nouvelle discipline, le capitaine du XV de France pourrait bien faire une croix sur le Tournoi des 6 Nations 2024.

C’est une idée folle, mais la prochain Tournoi des 6 Nations pourrait se faire sans Antoine Dupont. Le phénomène français semble en effet sérieusement envisager ce scénario, sachant qu’entre temps il y aura une Coupe du monde en France.

Dupont veut faire les JO 2024

Ces derniers jours, plusieurs sources ont évoqué l’envie d'Antoine Dupont de disputer les Jeux Olympiques. Or, alors que Kylian Mbappé a récemment lâché un peu l’affaire, le capitaine du XV de France serait plus que déterminé à défendre les couleurs de son pays en vue des Jeux Olympiques 2024.

Un Tournoi 2024 sans l’un des meilleurs joueurs français ?

Le rugby n’est toutefois pas sur le même plan que le football dans le domaine olympique, puisque Dupont va devoir passer d’un jeu à 15 à un jeu à 7. Deux domaines assez différents, qui selon les récentes indiscrétions su Parisien pourraient bien l'obliger à participer à quelques étapes du World Rugby Sevens Series. Cela pourrait notamment interférer avec le prochain Tournoi des 6 Nations, avec Fabien Galthié qui pourrait donc devoir faire à moins de son capitaine.

« Didier Lacroix est pour »