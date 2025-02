PSG - Clash : «C’était marrant», la sortie qui va rendre fou Al-Khelaïfi !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG affrontait l’OL et la possible rencontre entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor était particulièrement attendue, vu les échanges houleux entre les deux présidents. Finalement, le boss du PSG n’est pas venu à Lyon, mais son homologue lyonnais a tout de même fait le chaud en se pavanant en chapeau de cowboy en avant-match. Après la rencontre, il est revenu sur son geste.

Le choc de Ligue 1 entre le PSG et l’OL a tenu toutes ses promesses. Les Parisiens se sont imposés sur le score de trois buts à deux, grâce à un doublé d’Achraf Hakimi et un but d’Ousmane Dembélé. Les Lyonnais se sont légèrement réveillés en fin de match, mais cela n’a donc pas suffi pour terrasser l’ogre parisien, qui compte aujourd’hui treize points d’avance en tête du championnat.

Textor arrive en cowboy

Ce match entre le PSG et l’OL était particulièrement attendu sur le terrain, mais également en tribunes. En effet, tout le monde attendait les retrouvailles entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi, suite aux révélations sur leurs échanges tendus lors du collège de Ligue 1, le 14 juillet dernier. Finalement, le président parisien n’avait pas fait le déplacement à Lyon, retenu à Doha, mais cela n’a pas empêché son homologue lyonnais de faire le chaud. En effet, lors de l’avant-match, John Textor s’est pavané avec un chapeau de cowboy, en réponse à NAK qui l’avait appelé comme ça en juillet dernier.

« Je ne sais même pas monter sur un cheval »

Après la rencontre, John Textor est revenu sur ce léger pic envoyé au président du PSG. Le boss de l’OL a affirmé avoir fait ça parce qu'il trouvait cela marrant et qu'il n’a pas de haine envers Nasser Al-Khelaïfi. Ses propos sont rapportés par DAZN. « J'ai porté un chapeau parce que j'étais très confiant, mais là (après le match) je ne me sens pas comme un cow-boy. Je ne sais même pas monter sur un cheval. C'était un sourire par rapport à Nasser, on a eu beaucoup de discussions sur les droits télé. Je trouvais juste que c'était marrant, mais ce n'est pas du tout personnel. Nasser sait qu'il peut m'appeler à n'importe quel moment. Je me bats au niveau de la Ligue pour que tout le monde respecte les règles, il n'y a rien de personnel. »