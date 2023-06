Une star du XV de France lâchée par son club, c'est imminent

La rédaction

Véritable cadre du XV de France, Mohamed Haouas a vu sa carrière passer au second plan ces derniers mois. Inculpé pour violences conjugales, le pilier droit de Montpellier a tout perdu ces derniers mois, puisqu’il a été écarté par la FFR dans le cadre de la Coupe du monde. Mais ce n’est pas tout puisque Clermont, avec qui il avait signé pour la saison prochaine, souhaite rompre son contrat.

Considéré comme l’un des meilleurs piliers droits de France, Mohamed Haouas s’est tiré une balle dans le pied. Sa carrière professionnelle a en effet basculé après son accusation puis inculpation pour violences conjugales. Plus question donc de Coupe du Monde avec le XV de France, mais surtout une carrière qui a pris du plomb dans l’aile.

Verdict ce lundi pour Haouas

Le joueur de Montpellier avait en effet signé un contrat avec l’ASM Clermont Auvergne, mais après ses problèmes avec la justice la situation a radicalement changé. Le club auvergnat a en effet déclaré ne plus vouloir de lui et a entamé une procédure auprès du tribunal des prud’hommes pour invalider son contrat.

« Clermont a signé en connaissance du passé de M.Haouas après l’avoir débauché de son ancien employeur MHR »