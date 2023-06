Scandale au XV de France, un énorme punchline est lâchée

La rédaction

Alors que la première liste des joueurs pour préparer la Coupe du monde a été annoncée ce mercredi, Mohamed Haouas avait rendez-vous au tribunal. Le pilier droit, qui a été écarté par Fabien Galthié après sa condamnation pour violences conjugales, conteste la décision de l’ASM Clermont Auvergne. Pour rappel, le club de Top 14 a souhaité annuler le pré-contrat signé pour la saison prochaine, après ses problèmes de justice.

On connaît les joueurs qui vont préparer la Coupe du monde 2023 ! Ce mercredi, la Fédération française de rugby a en effet la liste des 42 qui se réuniront le 2 juillet prochain à Monaco pour lancer un été très chargé. Sans surprise ont trouve énormément de joueurs du Stade Rochelais et du Stade Toulousain… et pas de Mohamed Haouas.

📣🇫🇷 Voici le groupe des 42 joueurs, sélectionnés pour 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞, qui se déroulera à partir du 2 juillet à Monaco ! 👊#XVdeFrance #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/QS9yFTu7V8 — France Rugby (@FranceRugby) June 21, 2023

« Je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné »

Considéré comme un cadre du XV de France, le pilier droit a été écarté par la FFR après sa récente condamnation pour violences conjugales et certains se demandent si sa carrière n’est pas d’ores et déjà finie.« Je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff » avait déclaré Fabien Galthié le 17 juin dernier. « Ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui et ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous non plus ».

Clermont veut casser son contrat

Le XV de France n’est pas le seul a vouloir prendre ses distance de Mohamed Haouas, puisque son club de Montpellier l’a critiqué publiquement et l’ASM Clermont Auvergne, qu’il devait rejoindre le 1er juillet prochain, ne veut plus entendre parler de lui. Le club a d’ailleurs annoncé il y a plusieurs semaines déjà sa volonté de lancer une procédure devant les prud’hommes, afin de rompre ce contrat.

« Monsieur Haouas n’est pas un dommage collatéral de la mauvaise gestion du club de ces dernières années »