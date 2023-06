XV de France : C'est la consécration, Dupont reçoit une incroyable invitation

La rédaction

Considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont collectionne les hommages depuis quelques années. Il y en a un qui pourrait toutefois être particulièrement important, puisqu’il vient directement de Dan Carter, élu à trois reprise meilleur joueur de la planète rugby est pour beaucoup, meilleur ouvreur de l’histoire.

Plus rien n’arrête Antoine Dupont. Depuis son arrivée au Stade Toulousain en 2017, le natif de Lannemezan ne cesse de gravir les échelons et récemment, il est devenu le capitaine du XV de France en plus d’être celui du Stade Toulousain. Evidemment, il est la figure de proue du projet de Fabien Galthié, qui se dirige tout droit vers la Coupe du monde en France, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain.

Dupont prêt à mettre de côté le XV de France, son club valide https://t.co/fI98BgHEqq pic.twitter.com/5zl36NPOA9 — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Un troisième Bouclier, avant la Coupe du monde

Le demi-de-mêlée a encore plus inscrit son nom dans l’histoire du rugby français en ce mois de juin, en remportant le 22e Bouclier de Brennus du Stade Toulousain, le troisième pour lui. Ce n’est toutefis pas Dupont qui a éclaboussé la finale face au Stade Rochelais de son talent, mais plutôt son compère indissociable Romain Ntamack. Auteur d’un essaie d’anthologie, celui qui suit Dupont à la trace a offert la victoire au Stade Toulousain sur un plateau.

« Un joueur avec qui j’aurais aimé jouer, c’est Antoine Dupont ! »