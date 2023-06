Dupont prêt à mettre de côté le XV de France, son club valide

Axel Cornic

Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, une affaire en particulier agite le monde du rugby. Antoine Dupont, capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, a annoncé vouloir disputer les prochains Jeux Olympiques dans la discipline du 7. Une décision qui anime les débats, mais qui ne semble pas vraiment déranger son coach en club, Ugo Mola.

Les Jeux Olympiques 2024 semblent véritablement intéresser les sportifs français. Ils sont nombreux à vouloir les disputer et même certains footballeurs comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé espèrent y prendre part. C’est également le cas au rugby, puisque Antoine Dupont pourrait faire l’impasse sur une bonne partie de la saison prochaine et surtout le Tournoi des 6 Nations, afin de pouvoir évoluer en rugby à 7.

Finale Top 14 : Macron déclenche une polémique, Boudjellal réagit https://t.co/6nGJmsbHNE pic.twitter.com/CbMqmA712t — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« Je comprends qu’Antoine ait envie de faire les JO en France »

Récemment, Fabien Galthié a ouvert la porte à cette possibilité et du côté du Stade Toulousain, on ne semble pas contre non plus. « Je comprends qu’Antoine, à 26 ans et après trois titres de champion de France, un de champion d’Europe, un Grand Chelem et j’espère une grande Coupe du monde, ait envie de faire les JO en France » a expliqué Ugo Mola, coach des Champions de France, lors d’un entretien accordé à Midi Olympique .

« De notre côté, on s’apprête à vivre une demi-saison ou une saison pleine à faire sans lui »