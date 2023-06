XV de France : Dupont réserve une énorme surprise, il confirme

Thibault Morlain

Superstar du XV de France, Antoine Dupont pourrait bien faire une infidélité à l'équipe de Fabien Galthié dans les mois à venir. En effet, dernièrement, il a été révélé que le demi de mêlée du Stade Toulousain voulait faire l'impasse sur le Tournoi des 6 Nations 2024 afin de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Un choix de Dupont validé à nouveau par Florian Grill, président de la FFR.

Dans un an, Paris et la France accueilleront les Jeux Olympiques 2024. Tous les yeux seront alors braqués vers les athlètes français et françaises pour aller décrocher un maximum de médailles et si possible d'or. Pour cela, certaines disciplines devraient mettre toutes leurs chances de leur côté. On peut penser au football avec Kylian Mbappé. Et voilà qu'Antoine Dupont pourrait ne faire de même. La star du XV de France et du Stade Toulousain pourrait alors lâcher quelques semaines le rugby à 15 pour performer dans le rugby à 7. Pour se préparer au mieux, Dupont pourrait même faire une croix sur le prochain Tournoi des 6 Nations avec l'équipe de Fabien Galthié.

« Une tête de gondole juste incroyable »

Du côté de la FFR, on ne peut qu'être derrière ce choix d'Antoine Dupont. Nouveau président de la Fédération, Florian Grill a une nouvelle fois approuvé cette volonté de représente la France aux Jeux Olympique avec l'équipe à 7. Pour Eurosport , il a alors lâché à propos de Dupont : « Est-ce que j'y suis favorable ? Oui. Si c'est le souhait d'Antoine Dupont et le Stade Toulousain est d'accord aussi, j'y suis vraiment favorable. Je pense que c'est une tête de gondole juste incroyable pour le rugby. Après, je pense que ça va nécessiter des efforts aussi car il y a quand même une équipe qui tourne ».

« Si Antoine Dupont à envie d'y aller... »