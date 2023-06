Dupont veut lâcher le XV de France, c’est validé

Arnaud De Kanel

En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques. A l'instar de Kylian Mbappé en football, Antoine Dupont aimerait défendre les couleurs de son pays. Le rugby à 15 n'étant pas une discipline olympique, c'est bien avec la sélection à 7 que le Toulousain pourrait évoluer. Pour se préparer au mieux, il projette de faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations 2024. Florian Grill, le nouveau président de la FFR, n'est pas contre.

Les JO approchent et les stars françaises veulent y participer. Kylian Mbappé a été l'un des premiers à se positionner sur ce sujet brulant avant d'être rejoint par Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France veut être retenu avec l'équipe du rugby à 7 et pour s'éviter un calendrier trop chargé qui pourrait nuire à ses performances aux JO, il compte faire l'impasse sur le prochain Tournoi des VI Nations. Fabien Galthié risque d'avoir bien du mal à raisonner son joueur car Florian Grill ne s'opposera pas à la décision de Dupont. Le nouveau président de la FFR plaide en faveur d'une participation du Toulousain aux JO de Paris.

«Une tête de gondole juste incroyable»

« Est-ce que j'y suis favorable ? Oui. Si c'est le souhait d'Antoine Dupont et le Stade Toulousain est d'accord aussi, j'y suis vraiment favorable. Je pense que c'est une tête de gondole juste incroyable pour le rugby. Après, je pense que ça va nécessiter des efforts aussi car il y a quand même une équipe qui tourne », a-t-il déclaré pour Eurosport avant de poursuivre.

«C'est une occasion phénoménale»