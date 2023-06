XV de France : Dupont réserve une énorme surprise, Laporte sort du silence

Axel Cornic

La Coupe du monde rugby approche à grands pas et Antoine Dupont semble décidé à mener le XV de France vers le premier titre planétaire de son histoire. Mais celui qui vient de remporter le Bouclier de Brennus avec son club du Stade Toulousain a d’autres ambitions, puisqu’il a affiché son souhait de disputer les prochains Jeux Olympiques, qui se tiendront en France. Une bonne chose pour Bernard Laporte, qui semblait avoir senti venir la chose...

Décidément, les Jeux Olympiques 2024 font saliver les sportifs français. Les plus grandes stars de leurs disciplines veulent y participer et c’est même le cas pour certaines pas toujours habituées aux anneaux olympiques, comme Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France a annoncé vouloir y être, un peu comme Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann.

« Lassé » par les sponsors, Antoine Dupont en rajoute une couche… https://t.co/8yGJ9gYZZQ pic.twitter.com/NHmKySvXAd — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

« Quand je vois que Mbappé et Griezmann veulent le faire, je trouve que c'est une très bonne chose »

Ancien président de la FFR ainsi qu’ancien sélectionneur des Bleus , Bernard Laporte s’est montré favorable à une participation de Dupont aux prochains JO. « C'est une reconnaissance pour la France que le meilleur joueur veuille jouer les JO en France. Quand je vois que Mbappé et Griezmann veulent le faire, je trouve que c'est une très bonne chose » a-t-il expliqué au micro de RMC Sport .

« S'il ne passe pas les six mois suivants à se préparer, ça me semblera compliqué »

Il a pourtant alerté contre les changements entre le rugby à XV et celui à 7, qui sera la version des Jeux Olympiques. « Ce n'est pas le même sport. Il va falloir qu'il se prépare physiquement, car c'est complètement différent. Ça va demander du temps » a expliqué Laporte. « Après une Coupe du monde qui va se terminer au plus tard fin octobre, s'il ne passe pas les six mois suivants à se préparer, ça me semblera compliqué. Et cela voudra dire qu'il fera une année à vide pour le Stade Toulousain qui le paie ».

« On était tombé sur un point d'accord avec le Stade Toulousain »