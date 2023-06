Rugby : Boudjellal annonce une surprise pour l'avenir de Bernard Laporte

Thibault Morlain

En proie à des soucis judiciaires, Bernard Laporte a dû renoncer à son poste de président de la Fédération française de rugby. Mais voilà que l'ancien sélectionneur du XV de France pourrait ne pas en avoir fini avec le ballon ovale. Quid alors de l'avenir de Laporte ? Mourad Boudjellal s'est prononcé sur la question et il imaginerait une surprise à ce sujet.

Ce mercredi, la FFR a élu son nouveau président et c'est Florian Grill qui a été choisi. La succession de Bernard Laporte est donc désormais réglée. Ce dernier avait dû quitter ses fonctions en raison de ses ennuis judiciaires. Malgré cela, l'ancien sélectionneur du XV de France garde un oeil avisé sur son sport. Au point même d'y faire un retour fracassant à l'avenir ? Mais à quelle position ? Selon L'Equipe , dans le clan de Bernard Laporte, si on ne l'imagine pas reprendre les commandes d'une équipe, on le verrait toutefois bien à nouveau en tant que dirigeant.

« Je le verrai bien patron du Stade Français »

Un scénario d'ailleurs validé par Mourad Boudjellal. Pour le quotidien sportif , l'ancien patron du RCT s'est prononcé sur l'avenir de Bernard Laporte, l'imaginant notamment à la tête du Stade Français : « Il est attaché à deux clubs : Toulon et le Stade Français. Je le verrai bien patron du Stade Français. Ce serait parfait pour lui mais il y a déjà quelqu'un à ce poste. Il ne va pas ouvrir un camion de pizza ! ».

« Je ne veux pas entraîner, sauf si c'est une équipe nationale »