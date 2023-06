FFR : Le nouveau patron du rugby français, c’est lui !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Changement de cap à la FFR. Avec 58,57% des voix, Florian Grill est élu président de la Fédération Française de Rugby à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective qui s’est tenue ce mercredi. Il devra toutefois cohabiter avec de nombreux élus du clan Laporte.

Voici le nouveau patron du rugby français. Il se nomme Florian Grill, candidat dit « de l’opposition », tête de gondole du mouvement Ovale Ensemble, proche de Pierre Camou, et actuel président de la Ligue Île de France. Il succède donc à Alexandre Martinez, qui était le président par intérim depuis la démission de Bernard Laporte en janvier dernier. Seul problème pour le nouveau président : il va devoir composer avec un contexte délicat de cohabitation. Compliqué de gouverner quand les élus du clan « Laporte » conservent encore la majorité au comité directeur…

Ne rien chambouler avant la Coupe du monde

Néanmoins, la proximité d’un événement majeur important devrait apaiser les tensions. Florian Grill a plusieurs fois répété qu’il était ouvert à une cohabitation saine et raisonnée. Laissant même à ses opposants le soin de gérer la Coupe du monde à venir. « Il ne faut pas tout chambouler à trois mois de la Coupe du monde , avait expliqué Florian Grill. Je renouvelle ma main tendue à Patrick Buisson, qui pourra piloter la finalisation de l’organisation d’une Coupe du monde que cette gouvernance a obtenue. Je me concentrerai de mon côté sur l’héritage de la Coupe du monde et sur les enjeux de la FFR des huit à dix années à venir ».

« Nous réfutons toute possibilité d’alliance »