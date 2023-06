XV de France : Fabien Galthié confirme la sentence pour Mohamed Haouas !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

23 joueurs, plus 6 blessés sont actuellement à Marcoussis pour un stage de préparation post-préparation du Mondial. L’occasion pour le sélectionneur Fabien Galthié de faire le point des dossiers chauds du moment. Et notamment de clarifier sa position sur le cas Mohamed Haouas.

Pas d’ambiguïté pour le sélectionneur du XV de France : Mohamed Haouas ne jouera pas la Coupe du monde avec les Bleus. En conférence de presse ce midi à Marcoussis, Fabien Galthié n’a pas éludé la question concernant le pilier droit montpellierain qui a été récemment condamné pour des faits de violences. « La semaine dernière, je l’ai appelé , explique Fabien Galthié. Je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait et qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff. Ce qui arrive à Momo Haouas n’est pas une bonne nouvelle ni pour lui ni pour nous ». Le sélectionneur n’a toutefois pas voulu préciser si la sanction sportive envers Mohamed Haouas s’étendrait au-delà du Mondial. « La compétition qui nous intéresse, c’est la Coupe du monde », a-t-il résumé.

Galthié veut « capturer Meafou »

Concernant le dossier Emmanuel Meafou, le sélectionneur reste patient. « On attend toujours le retour de World Rugby , explique Fabien Galthié. On veut toujours capturer Meafou ». Le deuxième-ligne toulousain serait en effet une option supplémentaire pour le XV de France si toutefois la fédération internationale reconnaissait la jurisprudence pour qu’il puisse porter le maillot tricolore avant le mois de décembre. Fabien Galthié a également indiqué qu’il n’était pas inquiet vis-à-vis de la prochaine élection à la présidence de la Fédération Française de Rugby. Et ce même si c’est le candidat de l’opposition Florian Grill qui s’impose. « Absolument pas , annonce Fabien Galthié. Nous sommes sur le terrain de jeu et uniquement là-dedans ».

Rugby : Haouas est-il une grosse perte pour le XV de France ? https://t.co/TLPYJqQMGn pic.twitter.com/8nfjkYXqrn — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Besoin de revoir certains joueurs