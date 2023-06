Rugby : Décision choc et scénario catastrophe pour Grenoble !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le Conseil de discipline (ex DNACG) a tranché. En raison d’incertitudes budgétaires, le FC Grenoble est rétrogradé d’une division. En quelques jours le club de l’Isère est passé de candidat au Top 14 à la relégation en troisième division. Le club a fait appel.

Il y a à peine quelques jours, le FC Grenoble était au stade des Alpes face à Perpignan pour disputer l’access match du Top 14 qui permet à son vainqueur de monter ou de se maintenir dans l’élite du rugby français. Trois jours plus tard, le conseil de discipline du rugby français inflige une lourde sanction au club et renvoie le FCG au niveau amateur. Grenoble est rapidement passé du rêve au cauchemar. Ce mardi, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé officiellement que le club isérois était relégué en division inférieure. Grenoble jouera donc en Nationale la saison prochaine, avec en prime un retrait de six points au classement. « Un retrait de quatre points au classement et la révocation du sursis de deux points en application de la décision prononcée par la ‘’Formation régulation’’ du Conseil de discipline du rugby français le 1er décembre 2022 ».

Carcassonne sauvé ?