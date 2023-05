Rugby : J-100 avant le début du Mondial en France, dispositif exceptionnel

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La Coupe du monde de rugby se rapproche à grands pas. Dans 100 jours, le Trophée Webb Ellis sera remis en jeu. Dans 100 jours, La France, favorite, sera face à la Nouvelle-Zélande pour lancer une compétition attendue de tous.

Inutile de demander aux joueurs du XV de France s’ils ont une émotion particulière à l’évocation des 100 derniers jours avant le Mondial. Pour certains, elle est dans les têtes depuis des mois ou des années. Pour d’autres, il y a des échéances avant, et notamment les phases finales du Top 14. « C’est là mais c’est loin », reconnaît le Toulousain François Cros. C’est loin, et pourtant c’est là. Dans 100 jours exactement. C’est la dernière ligne droite, symbolisée notamment par l’arrivée du trophée Webb Ellis en France, en provenance d’Afrique du Sud.

L’Arc de Triomphe illuminé

Pour fêter J-100, de nombreuses célébrations sont prévues. Les projecteurs sont désormais braqués vers les 10 villes hôtes qui prévoient un show spectaculaire et s’illumineront aux couleurs de la compétition. Notamment à Paris, sur l’Arc de Triomphe. Les médailles de la compétition ont également été dévoilées. Confectionnées à partir de téléphones portables usagés et recyclés après une collecte organisée auprès des apprentis Campus 2023 et des clubs de rugby amateurs, elles reflètent le lien unique qui unira les fans et les joueurs en France pendant le tournoi. Elles symbolisent également l’engagement du rugby, qui veut limiter son impact sur l’environnement et se tourner vers les futures générations.

Un événement populaire très attendu

L’événement est très attendu en France. Selon une étude auprès du grand public, la Coupe du monde de rugby 2023 jouit d’une grande popularité. Plus de 90 % des Français interrogés se déclarent favorables à l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby 2023, et 76 % envisagent de suivre de près les célébrations, que ce soit dans un stade, un Village Rugby ou via les médias. Plus de 600 000 visiteurs étrangers sont attendus en France pour participer à cette grande fête, un record dans une Coupe du Monde de Rugby. La plupart iront dans les stades, qui seront tous remplis. Les autres pourront profiter des Villages Rugby au cœur des villes hôtes. Des zones de célébrations pouvant accueillir gratuitement jusqu’à 40 000 personnes, qui auront accès à différentes animations et à la diffusion des matchs en direct.

« Hâte d’y être »