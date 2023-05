Mercato - Top 14 : Cheslin Kolbe quitte Toulon, on sait désormais exactement pourquoi

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le RCT a confirmé le départ de Cheslin Kolbe. L’ailier supersonique va quitter le championnat français, probablement pour le Japon. Il ne souhaitait pas quitter la France mais la réalité économique a eu ses raisons.

Noyé dans les festivités autour des joueurs partants, et surtout des retraites de Mathieu Bastareaud et Sergio Parisse, le dernier match de Cheslin Kolbe a Mayol est passé presque inaperçu. Principalement parce que rien n’était officiel et annoncé. Mais lorsque le public toulonnais a découvert son l’ailier sud-africain emboîtant le pas de Ihaia West (en partance pour La Rochelle) au moment de la haie d’honneur d’après match, il a probablement compris qu’il venait d’assister à la dernière danse de Kolbe en Top 14. Le champion du monde 2019 a pris part aux honneurs des partants avec sa fille dans les bras, puis est allé saluer le public de Mayol avec sa femme. Ce n’était pas prévu par le protocole, mais Cheslin Kolbe était en train de dire au revoir à la France.

Kolbe ne veut pas baisser son salaire

Ce n’est que lundi après-midi que le RCT a officialisé le départ du joueur. « Le Rugby Club Toulonnais et Cheslin Kolbe ont décidé d'un commun accord de se libérer mutuellement de leurs engagements à l'issue de la saison 2022-2023. Ceci permet à Cheslin Kolbe de s'engager pour un nouveau projet dès la saison 2023-2024. Cheslin Kolbe devrait annoncer sa future destination prochainement. Le Rugby Club Toulonnais tient à remercier Cheslin pour son implication au sein des Rouge et Noir depuis son arrivée lors de la 2021-2022 », précise le communiqué du club. « J’aurais aimé rester à Toulon mais les contraintes financières des clubs et les blessures ont rendu les choses difficiles », a avoué Cheslin Kolbe qui avait pourtant assuré à ses partenaires qu’il souhaitait rester en France, et s’y installer définitivement. Selon les informations de nos confrères du journal L’Equipe , le club lui aurait proposé une prolongation de deux ans, mais avec une réduction de son salaire avoisinant les 40 %. Ce que le joueur n’a pas accepté.

Un avenir au Japon ?

Quelle destination va donc prendre Cheslin Kolbe désormais ? L’Afrique du Sud ? Le Japon ? Depuis quelques jours, les rumeurs indiquaient que certaines franchises japonaises étaient très friandes de récupérer la star du ballon ovale dans leur équipe. Notamment les Suntory Sungoliaths de Tokyo. A voir s’ils peuvent s’aligner avec les émoluments demandés par le joueur de 29 ans. Pour Toulon, la parenthèse Kolbe se termine plutôt bien avec le sacre en Challenge Cup. Mais cela reste une légère déception au regard des capacités du phénomène et de l’argent investit pour le recruter et le payer. Rappelons que le président Bernard Lemaitre avait versé plusieurs centaines de milliers d'euros au Stade Toulousain pour le faire venir sur la Rade deux saisons avant la fin de son contrat dans la Ville Rose. Un transfert rare dans le milieu du rugby. Deux saisons plus tard, Cheslin Kolbe n’a marqué que 10 essais, et a été souvent absent ou blessé. Son départ va finalement soulager la masse salariale du club. Mais le Top 14 perd malgré tout l’un de ses plus grands talents.