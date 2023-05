Rugby : Toulon peut-il encore se qualifier pour les phases finales du Top 14 ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A moins d’un miracle, Toulon va rester au pied du top 6 et ne se qualifiera pas pour les barrages du Top 14. Mais dans ce championnat, tous les miracles sont possibles. Le RCT a une infime chance d’en être s’il gagne contre l’UBB et que Bayonne s’impose à Lyon. Les Toulonnais y croient.

A Mayol dimanche soir, quelques prières vont être faites en faveur des Bayonnais. Peut-être même verrons-nous fleurir quelques drapeaux de l’Aviron dans les travées du stade. Car l’avenir du RCT cette saison passe par une énorme performance du club basque sur la pelouse du LOU. Et ce n’est pas vraiment la tendance des pronostics. Pour rappel, un seul cas de figure permettrait à Toulon de se qualifier pour les barrages : Si le RCT l’emporte contre l’UBB avec le bonus offensif, et que Bayonne gagne à Lyon sans qu’aucune des deux équipes ne prennent un bonus. Il n’y a pas d’autres alternatives. En cas d’égalité au classement, Toulon serait devant aux bénéfices des points terrains. Un micro-espoir auquel s’accroche les Toulonnais qui ont retrouvé le sourire depuis leur victoire en Challenge Cup le week-end dernier.

Franck Azéma : «On va la jouer à fond»

« On essaie de travailler pour ne pas avoir de regrets dimanche soir à Mayol », annonce Franck Azéma interrogé par le journal L’Equipe . Le co-manager du RCT rejoindra Perpignan la saison prochaine. Dimanche, face à Bordeaux-Bègles, il participera donc peut-être à son dernier match avec Toulon aux côtés de Pierre Mignoni. « Il faut profiter de l'enthousiasme après le titre en Challenge Cup, explique Franck Azéma . Les mecs ont envie de ça. Je ne me dis pas ‘‘c'est la dernière fois’’ ou ‘’c'est le dernier match’’. Je veux surtout qu'on fasse tout pour que ça ne soit pas la dernière semaine. Il y a de fortes probabilités qu'on ne soit pas qualifié mais on a une petite chance à jouer. On va la jouer à fond et on verra ce qui arrivera pour ne pas avoir de regrets ».

