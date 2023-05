Top 14 : Une 26e et dernière journée de folie !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce dimanche, à 21h, la 26e et dernière journée de Top 14 permettra de définir le classement exact du Top 14. Après une saison folle, on connaîtra enfin les affiches des barrages, le top 8 et l’équipe qui jouera l’access-match.

Ce championnat est fou. Et c’est pour cela qu’on l’aime. Par tradition, personne ne peut deviner qui sera le futur champion. C’est ce qui distingue – entre autres - le rugby du foot. La présence des phases finales est indélébile. Certains diront que l’affiche Toulouse – La Rochelle est prévisible. C’est évident. Mais méfiez-nous des prévisions. Sinon, comment Montpellier l’an passé, ou Castres en 2018, auraient-ils pu soulever le Bouclier ? Avant cette dernière journée de Top 14, on connaît donc les deux principaux favoris. Mais pas encore leurs outsiders. En haut de tableau, la bataille est grande pour savoir quelles équipes vont pouvoir obtenir un ticket pour les demi-finales à Saint Sébastien. Il faudra d’abord passer par les barrages. Et pour la plupart des équipes, l’enjeu premier sera d’assurer une place (3e ou 4e) permettant de recevoir le match de barrage. C’est l’objectif du Stade Français (à La Rochelle), du Racing (à Clermont), de Bordeaux (à Toulon), voire de Lyon (qui reçoit Bayonne) alors même que le LOU n’est pas encore assuré de disputer ce fameux barrage. Difficulté pour toutes ces équipes (à part Lyon), le ticket pour un barrage dans leur stade va se jouer à l’extérieur.

Toulon peut encore y croire

Mathématiquement, le Stade Français, le Racing et l’UBB sont certains d’en être. Il reste donc un ticket à distribuer. Lyon tient la corde avec son total de 62 points, mais Bayonne (58 points), et Toulon (57 points) peuvent encore y croire. D’autant que Bayonne se déplace à Lyon lors de la dernière journée. Les Basques et les Lyonnais vont donc se disputer une place dans les 6 premiers, synonyme de qualification. Leur duel livrera certainement le dernier ticket. A moins que Toulon profite de cet affrontement pour les doubler sur le fil. Techniquement, si le RCT bat l’UBB avec le bonus offensif (5 points), et que Bayonne gagne à Lyon sans qu’aucune des équipes ne prennent de bonus, les 3 équipes vont se retrouver à égalité de points (62 points). Et en cas égalité, c’est Toulon qui serait propulsé à la sixième place à la faveur des points terrains, comme le stipule le règlement de la LNR. Un cas de figure difficilement probable, mais qui existe bel et bien. Ainsi Lyon et Bayonne serait les grands perdants de l’histoire, mais pourraient assurer leur place pour la Champions Cup la saison prochaine.

Montpellier en course pour une place en Champions Cup

Pour le top 8, synonyme de qualification pour la Champions Cup, la victoire de Toulon en Challenge Cup a drastiquement modifié le postulat de départ. En gagnant le trophée européen, le RCT a assuré son retour en Champions Cup la saison prochaine, quelques soit son classement à l’issue de la saison de Top 14. Mais son classement final aura une incidence pour les autres clubs. Avant la victoire toulonnaise, la huitième place était obligatoirement qualificative pour la Champions Cup, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui car seules 8 équipes françaises peuvent prétendre à la compétition. Si Toulon finit dans les huit premiers, les huit premiers sont qualifiés. Mais si le RCT finit neuvième ou dixième, seuls les sept premiers sont qualifiés. Ainsi, finalement, seul Montpellier peut encore espérer arracher une septième place aux Bayonnais en cas de victoire à Pau conjuguée à une défaite de Bayonne à Lyon. En cas d’égalité, les points terrains sont favorables au MHR. Castres et Clermont, en revanche, n’ont plus rien à espérer.

Pau ou Perpignan en access-match

Une seule chose est sûre avant cette 26e journée : Brive jouera en ProD2 la saison prochaine. Les Brivistes vont terminer 14e du Top14. Mais dans le bas de classement, rien n’est encore définitif concernant les 12e et 13e places. L’enjeu étant d’éviter la 13e place du Top 14 qui oblige son pensionnaire à jouer un « access-match » sur le terrain du perdant de la finale de Pro D2 (donc Oyonnax ou Grenoble). La place se joue entre Perpignan – actuel 13e avec 43 points – et Pau – 12e avec 47 points. Autrement dit, si l’USAP gagne à Castres, et que la Section Paloise ne s’impose pas contre Montpellier, les Catalans peuvent encore éviter l’access-match. D’autant que les points terrains sont favorables à Perpignan en cas d’égalité. C’est dire si les enjeux sont nombreux avant cette 26e et dernière journée de Top 14. Sortez vos calculettes !

26e journée de Top 14 - Dimanche 28 mai à 21h