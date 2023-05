Rugby : Alcool, transfert… L’incroyable anecdote de Boudjellal

Thibault Morlain

A 28 ans, Baptiste Serin est aujourd’hui un joueur du RCT. C’est en 2019 que l’international français a rejoint la Rade en provenance de Bordeaux. Un transfert réalisé par Mourad Boudjellal, ancien illustre président du club toulonnais. Le RCT peut donc remercier Boudjellal et ce dernier a d’ailleurs dévoilé les coulisses de cette opération, dévoilant notamment une incroyable anecdote sur comment il avait réussi à convaincre Serin.

Alors que le RCT vient de remporter la Challenge Cup, le club de la Rade a notamment pu compter sur un très bon Baptiste Serin. Révélé du côté de l’Union Bordeaux Bègles, le demi de mêlée évolue à Toulon depuis 2019 maintenant. A l’époque, le Stade Français était également intéressé, mais Serin a finalement penché en faveur du club de Mourad Boudjellal, président de l’époque. Ce dernier a trouvé les mots justes pour convaincre le Français et ce n’était pourtant pas gagné si l’on en croit l’anecdote livrée par Boudjellal.

Médias : Coup de tonnerre dans le monde du rugby https://t.co/TUvrha8SQK pic.twitter.com/QBU960FgTW — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

« Je n’étais pas en état de conduire et encore moins en état de répondre au téléphone »

A l’occasion de sa chronique Mourad de Toulon sur Eurosport , Mourad Boudjellal est revenu sur le transfert de Baptiste Serin à Toulon. Il a alors confié : « Pendant la finale de la petite Coupe d’Europe, un joueur a explosé, mais ça fait un moment qu’il explose, c’est Baptiste Serin. J’avais une petite anecdote sur Baptiste Serin. L’année où je l’ai fait signer au RCT, j’étais en concurrence avec le Stade Français. Je l’avais rencontré à Paris, grosse négo, mais on ne savait pas trop ce qu’il allait faire. Un soir, j’étais à la maison avec des copains, barbecue, vous imaginez… Bleu métal comme dirait Jason Chicandier, 22h, mais vraiment bleu métal et là mon portable sonne, c’est Baptiste Serin. Je dit, je réponds, je ne réponds pas, car je n’étais pas en état de conduire et encore moins en état de répondre au téléphone, mais bon je réponds. Là, Baptiste me dit qu’il va prendre une décision ce soir et qu’il veut que je réussisse à le convaincre de signer à Toulon. Moi, j’étais bleu métal. Je me suis dit que je vais reprendre mes esprits car ça va durer un petit moment ».

« J’ai passé 1h30 avec Baptiste Serin au téléphone pour le convaincre de signer à Toulon »