Médias : Coup de tonnerre dans le monde du rugby

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Changement d’équipe pour la célèbre et souriante présentatrice du Canal Rugby Club depuis 2015. Isabelle Ithurburu quitte Canal+. Elle sera la nouvelle animatrice de TF1 pour la Coupe du monde et le magazine « 50 minutes Inside ».

C’est une petite révolution dans le paysage rugbystique français et un sacré coup de massue pour Canal+ . «Isa» va quitter la chaîne cryptée ! Le plus beau sourire du paf s’envole pour TF1. Sans grande surprise. Isabelle Ithurburu était depuis bien longtemps sur les tablettes des concurrents et son départ avait déjà était envisagé. Mais peut-être pas anticipé… A ce jour, aucune annonce n’a été faite sur le nom de son remplaçant ou sa remplaçante à la tête de la grande messe du Top 14 sur Canal + .

A la place de Denis Brogniart et Nikos Alliagas

Isabelle Ithurburu, enfant du Béarn et supportrice de la Section Paloise, aura passé 14 ans dans le groupe Canal . D’abord sur Infosport en 2008, puis sur Canal+ à partir de 2011. Et depuis elle n’a cessé de grimper les échelons et de s’imposer comme la présentatrice numéro 1 du service des sports. A partir de 2015, c’est elle qui est placé à la tête du Canal Rugby Club aux côtés de Sébastien Chabal, puis de Guilhem Garrigues, faisant d’elle la coqueluche de tous les supporters de rugby de l’hexagone. A TF1 , elle sera donc la successeuse de Denis Brogniart à la tête du « Mag de la Coupe du monde », mais aussi de Nikos Alliagas qui laisse sa place vacante pour l’animation de l’émission de reportages « 50 minutes Inside ».

Sur Canal jusqu’à la finale du Top14