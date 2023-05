Rugby : La Rochelle veut sa deuxième étoile

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Un an après le titre européen acquis à Marseille l’an dernier, les Rochelais retrouvent le Leinster en finale de la Champions Cup. Une revanche pour les Irlandais. Un nouveau sommet pour les Maritimes qui devront cette fois s’imposer à Dublin.

La tête haute, le Stade Rochelais a débarqué à Dublin, sûr de ses forces et de son élan. L’équipe de Ronan O’Gara est championne en titre et se présente avec conviction comme la bête noire du Leinster. Mieux, les Maritimes sont, en tout point, meilleurs que l’an passé, avec désormais un demi d’ouverture talentueux et solide – Antoine Hastoy - et possèdent toujours dans leur rang les armes de destruction massive que sont Alldritt ou Skelton. Qui a donc le plus raison d’avoir peur ? Le Leinster, qui a déjà butté deux fois sur le Stade Rochelais lors des deux dernières éditions, et qui n’a pas vraiment la souplesse de décevoir les 50 000 irlandais qui vont envahir les tribunes de l’Aviva Stadium ? Ou les Rochelais qui savent pertinemment qu’ils s’attaquent à un sommet vertigineux qu’ils ne pourront gravir qu’en tutoyant la perfection ? Peut-être un peu les deux.

Le Leinster imbattable ?

Quoi qu’en dise, le Leinster n’est pas imbattable. Mais il ne perd quasi jamais. La franchise de Dublin n’est rien d’autre que l’équipe d’Irlande, actuelle numéro 1 mondiale. Celle-là même qui a terrassé coup sur coup, les Springboks, les Blacks et les Bleus en moins d’un an. Celle-là même qui a remporté le Tournoi des 6 Nations en réalisant le Grand Chelem. Et pour ajouter un peu de piment à la statistique, peu de gens se souviennent d’une défaite du Leinster à l’Aviva Stadium. Son rugby clinique et son efficacité déconcertante font de cette équipe une référence mondiale. Ce n’est pas toujours le jeu le plus alléchant, mais en termes de rigueur et d’application c’est un modèle. Les Toulousains en ont appris à leur dépend en demi-finale. Piégé dans la discipline, ils ont encaissé 28 points en 20 minutes – après deux périodes à 14 suite à des cartons jaunes. Pour rester en vie, La Rochelle devra donc jouer à 15 tout le match. C’est une des clefs. Sinon, en face, Van der Flier and co vont profiter des brèches pour marquer des essais comme on enfile des perles. C’est ça la réalité du Leinster. A quelques mètres de la ligne, notamment après une touche, arrêter le Leinster devient « Mission Impossible ». Et pourtant, les Maritimes l’ont déjà fait deux fois. Et comme le dit le dicton : « Jamais deux sans trois ».

Les compos de la finale de Champions Cup

A 17h45 à l’Aviva Stadium



Leinster

15- Keenan ; 14- O’Brien, 13- Ringrose, 12- Henshaw, 11-Lowe ; 10-Byrne ; 9-Gibson-Park ; 8-Conan, 7- Van der Flier, 6-Doris ; 5-Ryan (Cap), 4-Malony ; 3- Furlong, 2- Sheenan, 1-Porter.



La Rochelle

15- Dulin ; 14-Leyds, 13-Seuteni, 12-Danty, 11-Rhule ; 10-Hastoy ; 9-Kerr-Barlow ; 8-Alldritt (Cap), 7-Botia, 6-Boudehent ; 5-Skelton, 4-Sazy ; 3-Atonio, 2-Bourgarit, 3-Wardi