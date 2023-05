Challenge Cup : Après 5 finales perdues, le RCT veut son titre !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A moins d’un miracle, le RCT ne sera pas qualifié pour les phases finales du Top 14. Seule une victoire en finale de Challenge Cup ce vendredi, face à Glasgow, peut sauver la saison des Toulonnais.

A Toulon, la « petite Coupe d’Europe » a finalement toutes les vertus. Si elle n’a pas grand intérêt pour la plupart des clubs français qui boudent de ne n’avoir été qualifié en Champions Cup, elle suscite encore de nombreux espoirs pour le RCT qui va disputer ce vendredi sa cinquième finale dans cette compétition (2010, 2012, 2020, 2022), sans en avoir gagnée une seule. La dernière, contre le LOU, à Marseille. C’est dire si les Varois veulent mettre en point d’honneur à enfin glaner ce Trophée qui trouvera toute sa place dans la vitrine aux côtés des trois belles Coupes de la grande sœur.

Le Hall of Fame… et puis plus rien

Si le RCT se raccroche aussi intensément à l’honneur de cette Challenge Cup, c’est parce qu’il ne reste désormais plus grand-chose à conquérir en Top 14. Le RCT n’a plus qu’un mince espoir de qualification pour les phases finales. Un espoir qui suggère un bonus offensif contre l’UBB en même temps qu’un exploit de Bayonne à Lyon lors de la dernière journée. Au pire il y aura un Top 8, et une place en Champions Cup. Mais visiblement, les Toulonnais n’ont pas la tête à ça. En témoigne le turn-over effectué par le staff lors du déplacement au Racing (au Havre) le week-end dernier (défaite 43-7). Les cadres étaient au repos pour préparer la finale. Le Top 14 était secondaire. Il l’est par défaut depuis l’enchaînement de contre-performance récente. Ironie ou symbole, le RCT n’a plus gagné un match de Top 14 depuis le 18 avril, date des festivités pour célébrer le Hall of Fame du club. A cette époque-là, Toulon surfait sur une série de 10 victoires en 11 rencontres. A croire que le parterre de stars du rugby (Wilkinson, Giteau, Bill Williams, Hayman, Van Niekerk…) venu à Toulon pour les célébrations a mis un coup de pression contre-productif sur les galactiques du moment.

Attention au chardon

Depuis le Hall of Fame, le RCT n’a remporté qu’un seul match : Contre Trévise en demi-finale de Challenge Cup. La Coupe d’Europe a donc l’avantage de remettre les hommes de Pierre Mignoni dans le droit chemin. Reste à conquérir Dublin, et battre Glasgow, pour enfin soulager la période, satisfaire les supporters, et envoyer un joli clin d’œil à tous les prestigieux invités de la soirée du 18 avril. En exposant un trophée continental de plus dans la vitrine du RCT. En face, ce sera l’équipe d’Ecosse, ou presque pareil. Un défi plus grand qu’il n’y paraît. Les Glasgow Warriors dominent le United Rugby Championship juste derrière le Leinster, l’Ulster et les Stormers. Attention à leur vitesse. Attention à leurs talents. Sur le papier, moins de galactiques, mais une belle équipe. A voir si les stars de Toulon seront à la hauteur. Pour l’honneur, pour un titre, et peut-être aussi pour magnifier la dernière finale de Sergio Parisse.