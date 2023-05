XV de France : En direct de son village, Fabien Galthié lâche plusieurs annonces avant le Mondial !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A 4 mois du Mondial, le staff du XV de France s’est retrouvé en séminaire dans le Lot pour donner le coup d’envoi de la préparation. Une réunion à Montgesty, dans le village de Fabien Galthié, qui a entériné le programme estival des Bleus.

En novembre 2019 déjà, Fabien Galthié, sélectionneur tout neuf, avait choisi le village de Montgesty, terrain de jeu de son enfance, pour donner le coup d’envoi de son mandat et fixer les objectifs. Trois ans et demi plus tard, le rendez-vous a de nouveau été fixé dans la bourgade lotoise pour lancer le protocole de la super échéance à venir : la Coupe du monde. Ici, depuis dimanche dernier, le sélectionneur et son staff sont en séminaire. Ils y sont au calme. Et ont pu ainsi peaufiner les grandes lignes de la préparation estivale qu'ils réservent à leurs joueurs. « Il nous semblait évident de revenir passer un peu de temps à Montgesty , explique Fabien Galthié. Ici, c'est calme, c'est serein, ce qui nous permet de bien travailler et d'avancer sur la finalisation de notre préparation ».

Monaco, Marcoussis et Capbreton au programme

La première convocation pour les joueurs aura lieu à Marcoussis avec un stage du 05 au 09 juin qui concernera un groupe de 23 joueurs qui ne sont pas concernés par les demi-finales du Top14 mais qui sont potentiellement éligibles pour le groupe de 42 qui sera annoncé le 21 juin. Ensuite, la préparation estivale des Bleus se déroulera en trois temps. Elle débutera le 3 juillet avec un stage à Monaco (03 au 14 juillet), avant de se poursuivre à Marcoussis (24 au 03 août) et de se terminer à Capbreton dans les Landes (07 au 25 août).

Un stage annulé

Initialement prévu, le stage à Carpiagne dans les Bouches-du-Rhône du 26 au 28 juin a été annulé. Jugé trop proche de la finale du Top 14 programmée le 17 juin et à laquelle va sûrement participer quelques joueurs de l’effectif. « Au regard de la saison que les joueurs sont en train de réaliser, on a jugé préférable de leur laisser un maximum de récupération mentale et physique avant d'entamer la préparation », a expliqué Fabien Galthié.

Jelonch dans les temps, Meafou espéré

Selon le staff, une centaine de joueurs peuvent encore espérer jouer la Coupe du monde. « Nous allons recommencer notre processus de sélection , a annoncé Fabien Galthié. On va prendre 100 joueurs environ que nous allons classer de 1 à 6 ou de 1 à 7 par poste, et tous ces joueurs seront informés qu'ils peuvent participer à la Coupe du monde. Jusqu'au dernier match, j'invite d'ailleurs l'élite du rugby français à rester prête à monter dans le bus de l'équipe de France ». Parmi ces joueurs, les Toulousains Anthony Jelonch et Emmanuel Meafou. Le premier, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en février contre l’Ecosse, est actuellement en rééducation. Sa présence dans les 33 pour la Coupe du monde est envisagée au regard de ses temps de passage dans la récupération. « Il suit un programme de rééducation, tout se passe très bien , a jugé Fabien Galthié. Comme c'est un joueur exceptionnel, il a une capacité de récupération hors norme. Il est déjà en avance et le chirurgien ne comprend pas ce qui se passe avec lui ».

