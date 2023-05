XV de France : Fabien Galthié le zappe, il tire un trait sur la Coupe du Monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la Coupe du monde ouvre ses portes en France dans quatre mois, de nombreux joueurs tricolores rêvent de faire partie de l’événement. De son côté, Anthony Belleau a néanmoins tiré un trait sur ce rendez-vous, le Clermontois de 27 ans étant conscient de ne pas faire partie des plans de Fabien Galthié.

La Coupe du monde au rugby approche à grands pas (8 septembre – 28 octobre), et les places sont chères au sein du XV de France pour faire partie de l’événement ayant lieu dans l’Hexagone. Fabien Galthié dispose en effet d’un noyau dur qui empêche certains éléments de découvrir ou retrouver le groupe tricolore. C’est notamment le cas d’Anthony Belleau, 12 sélections au compteur, qui ne se fait pas d’illusions à l’approche du Mondial.

« Si on m’appelle, j’y vais en courant, mais... »

« Je ne suis pas en fin de carrière et si on m’appelle, j’y vais en courant, mais il serait présomptueux de dire que j’y pense , confie Anthony Belleau dans un entretien accordé au Midi Olympique. Je dois déjà retrouver de la performance et des résultats en club. Ce qui est certain, c’est que je suis content et fier d’avoir connu l’équipe de France, mais je ne me voile pas la face. »

« Je ne suis pas dans les petits papiers »