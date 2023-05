XV de France : Surprise, Antoine Dupont veut une nouvelle équipe

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Et si Antoine Dupont découvrait un tout nouveau challenge avec l’équipe de France de rugby à 7 à l’occasion des JO 2024 qui se dérouleront à Paris ? La star du XV de France, qui avait laissé la porte ouverte à cette perspective il y a quelques mois, a reçu un appel du pied concret de la part du sélectionneur.

Interrogé ces derniers mois sur les ondes de RTL , Antoine Dupont se disait prêt à faire une petite et gentille infidélité au XV de France pour représenter son pays dans l’équipe de France de rugby à 7, à l’occasion des JO 2024 à Paris : « De se dire qu'on a une partie de notre sport qui y figure et de jouer les Jeux olympiques à Paris, ça donne énormément envie (...) Il y a une volonté de ma part de mettre des choses en place pour pouvoir y participer », confiait le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain.

Rugby : Dupont tape du poing sur la table https://t.co/mHJMcAbqSR pic.twitter.com/t1ZHl1AYVb — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Qui peut refuser Dupont ? »

Et cette possibilité semble se préciser pour Dupont puisque Jérôme Daret, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7, lui a lancé un appel du pied dans les colonnes de Sud-Ouest : « Antoine Dupont, c’est le choix numéro 1. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser ? Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir aussi s’il se sent bien dans ce jeu, dans cette discipline différente du XV », indique Daret, qui espère donc pouvoir compter sur la grande star du XV de France pour représenter les Bleus aux JO.

« Il y aura discussion »