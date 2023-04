Rugby : Après la claque, Antoine Dupont annonce la couleur

Thibault Morlain

Ce samedi, en demi-finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain a été corrigé par le Leinster. Une sévère défaite pour les joueurs d’Ugo Mola (41-22) qui met ainsi fin au rêve européen. Mais la saison n’est pas encore terminé pour Toulouse. En effet, il y a encore le Top 14 à jouer et suite à cette claque, Antoine Dupont a d’ailleurs annoncé la couleur.

Il n’y aura donc pas de nouveau sacre européen pour le Stade Toulousain. En effet, la bande à Antoine Dupont est tombée face au Leinster (41-22). « Je pense que nous avons été mis sous pression collectivement mais je crois aussi que nous avons tout de même réussi à les breaker beaucoup de fois, à casser de nombreux plaquages adverses. Après, le Leinster est une équipe qui se déplace énormément, qui parvient à rattraper les coups sur chaque situation et qui arrive à ne pas prendre d’essai malgré les longues séquences qu’elle encaisse. C’est là que les Leinstermen sont très forts, ils ne prennent pas de points sur beaucoup de leur temps faibles. En face, nous n’avons pas réussi à en faire autant aujourd’hui », a d’ailleurs confié pour le demi de mêlée français pour expliquer la défaite des siens.

« Évidemment, il nous reste une compétition et donc un titre à aller chercher »

Pour le Stade Toulousain, il va désormais falloir vite digérer cet échec et se rencontrer sur le Top 14. Rapporté par Rugbyrama , Antoine Dupont a expliqué à ce sujet : « Évidemment, il nous reste une compétition et donc un titre à aller chercher. Il y a encore des matchs devant nous. Soit on baisse la tête et on arrête la saison là, soit on se remobilise et on va chercher quelque chose d’autre. Je crois que tout ce groupe a de l’ambition et a envie de se positionner sur les deux compétitions. Il y en a une qui est terminée mais, je le répète, il en reste une autre ».

« Il y a des détails qui ne pardonnent pas »