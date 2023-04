Rugby - Champions Cup : Le Stade Toulousain en quête d’exploit au Leinster

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La première demi-finale de Champions Cup entre le Leinster et le Stade Toulousain s’apparente à l’un des plus beaux chocs de la saison. A Dublin, les hommes d’Ugo Mola ne seront pas favoris. Mais l’exploit est en marche…

C’est une demi-finale de rêve ! Techniquement, aucune autre affiche ne peut rassembler un casting aussi prestigieux dans une confrontation aussi cruciale. Ce Leinster-Toulouse, dans un tel contexte, représente peut-être ce qui ce fait de mieux dans le rugby moderne. Car le Leinster, c’est l’autre meilleur club du monde. Une province de 2,5 millions d’habitants abritant une équipe qui compose la majorité du XV du Trèfle, l’actuelle meilleure nation mondiale. Et sur ses terres, le Leinster ne part jamais ! Surtout pas à l’Aviva Stadium.

Toulouse n’a jamais gagné à l’Aviva contre le Leinster

Pour le Stade Toulousain, cette pelouse de l’Aviva n’est pas un symbole de réussite. Treize ans seulement que le stade moderne existe et qu’on ne parle plus du vieux Lansdowne Road. Treize ans, quatre matches, et une seule victoire pour le Stade Toulousain à L’Aviva Stadium. Mais cette victoire, c’était face au Munster, la saison dernière, en quart de finale de Champions Cup, après une prolongation et des tirs aux buts. Face au Leinster, en revanche, le bilan est nul : 3 matchs, 3 défaites ; Demi-finale de Coupe d’Europe 2011 ; Demi-finale de Champions Cup 2019 ; Et demi-finale de Champions Cup 2022. Cette dernière confrontation est restée dans les têtes des Toulousains. « Le groupe n’est pas amnésique , explique Ugo Mola. On sait ce qu’on a vécu, et la leçon qu’on a reçu ce jour-là. C’était il y a quasiment un an, presque jour pour jour, et les choses ont certainement changé. Au vu de leurs déclarations cette semaine, les joueurs du Leinster sont sûrs de leurs forces, de leur rugby, et je les comprends ».

Rugby : L'énorme avertissement lancé à Antoine Dupont https://t.co/XPUQzufY1t pic.twitter.com/sM1mCjjos8 — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le Leinster sans Sexton et Lowe

Contrairement à la saison dernière, les Toulousains seront un peu plus frais et mieux préparés. Le week-end de repos (aucun titulaire n’a joué contre le Stade Français en Top 14) a fait du bien aux cadres de l’équipe. Et tout le monde est prêt à en découdre dans un match qui va obligatoirement se jouer avec une très forte intensité. « C’est la meilleure équipe européenne, on a envie de se confronter à eux », précise l’ailier Matthis Lebel. « On a toujours envie de s’éprouver face aux meilleurs , continue Ugo Mola. C’est une chance à vivre. On est ravi de jouer cette équipe. C’est que du bonus ». Le Stade Toulousain va participer à sa cinquième demi-finale consécutive. Et va tenter d’empêcher le Leinster de poursuivre sa quête d’une cinquième étoile. Samedi les Irlandais devront toutefois jouer sans deux joueurs cadres : Jonathan Sexton et James Lowe. « Cela change des choses sur la longueur et la pertinence du jeu au pied , reconnaît Ugo Mola. James Lowe possède le nombre de mètres parcourus au pied le plus impressionnant en Champions Cup, après Antoine Dupont. Il tape très fort. Et Johnny Sexton n’est plus à présenter. C’est le meilleur ouvreur de l’histoire du rugby irlandais. Ne pas avoir ce joueur-là est forcément un manque pour eux, c’est évident. Mais quand je vois les performances de Ross Byrne et la complémentarité qu’ils arrivent à trouver dans leur ligne de trois-quarts sans lui… Je ne dis pas qu’ils jouent mieux mais différemment ».

Aldegheri prêt à « s’envoyer »