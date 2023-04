Rugby : Gros coup dur pour la Rochelle en Champions Cup ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A moins d’un « miracle », Jonathan Danty est forfait pour les quatre à six semaines à venir. Ce qui le condamne donc à déclarer forfait pour la demi-finale de Champions Cup contre Exeter. Un gros coup dur pour le Stade Rochelais.

L’action semblait anodine et n’a pas provoqué d’inquiétude immédiate auprès du staff rochelais. « C’est douloureux mais pas forcément grave » déclarait samedi dernier Sébastien Boboul, l’entraîneur des arrières de La Rochelle. Mais ce coup aux côtes reçu contre Bayonne et qui a entraîné la sortie de Jonathan Danty n’était pas si anodin. Examen fait, le joueur est réellement touché et son indisponibilité est évalué entre quatre et six semaines. En conférence de presse, Sébastien Boboul s’est montré plutôt pessimiste : « Il faudrait un miracle pour le voir en demi-finale. Le temps d’indisponibilité est plus long que prévu. C’est environ quatre à six semaines ».

