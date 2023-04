Top 14 : Franck Azéma quittera Toulon pour devenir manager de l’USAP

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

C’est officiel ! Franck Azéma, très ému, a annoncé qu’il quittait le RC Toulon à la fin de la saison. Direction Perpignan pour reprendre les rênes de l’USAP.

En peu de temps, la rumeur est devenue une information officielle. Franck Azéma sera le nouveau manager de l’USAP la saison prochaine. On savait que les dirigeants catalans cherchaient un successeur à Patrick Arlettaz, déclaré partant depuis février dernier. Les pistes annoncées menant à Vern Cotter ou à Pierre-Henri Broncan n’ont pas abouti. C’est donc l’actuel technicien du RCT qui a été choisi. Une situation presque naturelle quand on connait le CV de Franck Azéma, ancien joueur et entraîneur de l’USAP. Il est né en Auvergne mais son sang est catalan depuis 1990.

« Je pars pour des raison familiales »

« Je ne vais pas vous surprendre. Je confirme mon départ , a annoncé Franck Azéma ce jeudi en conférence de presse, aux côtés de Pierre Mignoni et Bernard Lemaître. La semaine dernière, j'ai demandé à Bernard et à Pierre de me libérer plus tôt que prévu. J'avais trois ans de contrat au club. On ne maîtrise pas toujours tout. Je connais Perpignan, c'est chez moi. C'est bien, mais, je pars pour des raisons familiales. C'est important de rentrer auprès de ma famille. Il n'y a rien de grave. Mais je me dois d'être présent. On parlera plus tard de Perpignan. Ce n'est pas un choix facile. Ça n'a rien avoir avec Pierre et Bernard. Il y a une bonne osmose. C'est mon choix, je ne le subis pas. Je les remercie. J'ai vécu des choses différentes, et c'est appréciable de partir comme ça. Je suis heureux d'avoir leur soutien. C'est un grand club, et deux belles personnes ».

Pas de chamboulement dans le staff de l’USAP

Franck Azéma va donc terminer la saison auprès de Pierre Mignoni avec le RCT. Ensuite, direction Perpignan qui espère encore se maintenir en Top 14 la saison prochaine. Sur place Franck Azéma devra travailler avec une majorité du staff déjà en place. C’était une des conditions du président François Rivière. Ainsi David Marty, Perry Freshwater, Guillaume Vilaceca et Gérald Bastide devraient rester en place la saison prochaine. « Je n’ai pas encore signé , précise Franck Azéma, qui a le sentiment de se libérer d’un poids en annonçant son départ au plus vite. Je veux profiter de ces deux derniers mois qui restent. Je veux prendre du plaisir avec l'équipe. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Il y a des bons côtés, des choses moins bonnes. On ne peut pas toujours tout prévoir. Ce sont mes raisons, ça me regarde. J'explique les circonstances. Ça n'a aucun lien avec l'aventure que je vis aujourd'hui à Toulon. Je ne le subis pas, je choisis. Je suis ému, car ça tombe dans une semaine chargée. Ce club a une histoire comme l'a montré le Hall Of Fame. Je ressens des choses au fond de moi, et je ne veux pas le cacher. Je suis ému ».

L’USAP a confirmé officiellement