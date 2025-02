XV de France - Ntamack : Encore une galère annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En l'absence de Romain Ntamack dont la suspension de trois semaines a été confirmée par la commission de discipline, c'est donc Matthieu Jalibert qui sera titularisé au poste de demi d'ouverture avec le XV de France. Mais certains s'interrogent sur le niveau international de l'ouvreur de l'UBB, et c'est notamment le cas d'Eric Di Meco qui a pointé du doigt les galères de Jalibert avec les Bleus en direct sur RMC mardi.

Suspendu trois semaines après avoir reçu un carton rouge avec le XV de France face aux Gallois le 31 janvier dernier, Romain Ntamack espérait faire son retour dans le tournoi des 6 Nations en l’Italie, le 23 février. D'ailleurs, afin de réduire sa suspension, le demi d'ouverture du Stade Toulousain a effectué le protocole du Head Contact Process. Mais la Commission de discipline en a décidé autrement et a maintenu cette suspension pour Ntamack. Une nouvelle qui va obliger Fabien Galthié à oeuvrer sans le joueur du Stade Toulousain, et c'est tout logiquement Matthieu Jalibert qui devrait le remplacer à l'ouverture au XV de France.

Jalibert pas au niveau pour remplacer Ntamack ?

En direct au micro de RMC Sport dans le Moscato Show mardi, Eric Di Meco a toutefois annoncé une nouvelle galère en perspective pour le XV de France sans Ntamack, puisque selon lui, Matthieu Jalibert n'a pas le niveau international : « On est obligés de se poser la question, et c’est terrible ce que je vais dire, de savoir s’il a le niveau international. Je me pose des questions aujourd’hui, et j’ai plein d’exemples dans le foot de joueurs en club qui sont forts mais qui ne passent pas au-dessus. Quand tu as 26 ans et 35 sélections, et qu’on est pas capable de te donner un match référence… Moi je n’ai pas souvenir en tout cas », estime l'ancien footballeur.

« Il n’a pas levé les doutes »

« Le gros problème dans le sport de haut niveau, et c’est terrible d’ailleurs, quand tu es discuté ce n’est pas bon. Rappelez-vous ce qu’il se passe à la tournée d’automne avec ce départ, alors on nous évoque un départ… C’est ce que dit Galthié donc on va le croire, mais il y a de la com pour l’épargner et ne pas l’exclure du collectif. Il est presque 4e choix, et là tu as la chance de jouer contre l’Angleterre. Et là il faut que tu marques les esprits. C’est le sport de haut niveau, c’est le niveau international. Malheureusement, il n’a pas levé les doutes et on peut se demander s’il a le niveau international », poursuit Di Meco au sujet de Matthieu Jalibert. Affaire à suivre...