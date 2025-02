En une action, Antoine Dupont met fin à sa carrière !

Thomas Bourseau

Antoine Dupont n’a certes pas réalisé le match de sa vie à Twickenham samedi dernier (25-26) face au XV de la Rose. Néanmoins, le joueur star du XV de France reste une référence mondiale du rugby aux yeux de Yoann Huget. Et ce, quand bien même le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain ait fait tomber le rideau sur sa carrière.

Yoann Huget (37 ans) aura passé la plus longue partie de sa carrière au Stade Toulousain. Ses deux passages au sein du pensionnaire de Top 14 comptabilisent 12 saisons en tout. Lors de ses derniers exercices dans le monde professionnel qu’il a quitté en 2021 afin de prendre sa retraite, l’ancien ailier et arrière du XV de France aux 70 sélections savait qu’il poussait son corps au-delà de ses limites physiques et qu’une blessure le guettait. C’est pourquoi il a pris la décision de dire stop, dans la foulée d’une passe décisive… d’Antoine Dupont.

«Il a mis fin à ma carrière»

Dans le cadre de la promotion d’un livre qui retrace les grands moments de sa carrière, Yoann Huget s’est confié à Ouest-France en lâchant la punchline suivante au sujet d’Antoine Dupont. « Il a mis fin à ma carrière ».

La coqueluche du rugby français a été un dernier partenaire de jeu plaisant pour Huget qui a dernièrement affirmé que la star du XV de France est actuellement le meilleur joueur du monde. « J’aimais bien cette mentalité que je pouvais avoir avec le 9, savoir où est-ce qu’il allait pouvoir taper le ballon. J’essayais de ne pas l’embêter mais de trouver cette complicité pour que lui sache où j’aimais les ballons pour pouvoir les récupérer dessous ».

«C’est lui qui me fait la dernière passe»

Pour le Journal du Dimanche, Yoann Huget avait récemment tenu des propos similaires au sujet de la fin du chapitre de sa vie de professionnel. « L’arrêt de ma carrière ? Je savais que ça allait casser à un moment donné. Je venais de marquer un essai. Je dis souvent que ma carrière s’est arrêtée avec Antoine Dupont. C’est lui qui me fait la dernière passe. On se branche là-dessus, c’est rigolo ».