Romain Ntamack, l’énorme coup de gueule !

Alors qu'il espérait pouvoir jouer contre l'Italie malgré sa suspension de 3 semaines, Romain Ntamack ne sera pas autorisé à faire le déplacement à Rome avec le XV de France. La Commission de discipline a décidé de maintenir sa sanction à l'encontre du demi d'ouverture, et le Stade Toulousain est également impacté par cette décision. Ce qui a provoqué un énorme coup de gueule d'Eric Di Meco sur RMC Sport.

Romain Ntamack semblait initialement pouvoir jouer avec le XV de France contre l’Italie (23 février) dans le cadre du troisième match du Tournoi des 6 Nations malgré sa suspension, mais il n'en est rien. La commission de discipline, après un réexamen du dossier, a tranché et privera Fabien Galthié de Ntamack pour le déplacement du XV de France à Rome. Et alors que son club du Stade Toulousain est également concerné directement par cette sanction, Eric Di Meco trouve invraisemblable que tout soit mélangé de la sorte dans le rugby. Et l'ancien joueur de l'OM l'a fait savoir dans son énorme coup de gueule passé sur RMC Sport, dans le Moscato Show.

Le coup de gueule de Di Meco

« On fait ce débat tous les ans : Je ne comprends pas comment, quand on est suspendu en équipe nationale, on purge en club et vice-versa. Je ne comprends pas, en foot ça n’existe pas. Là, tu as les limites des systèmes, parce que tu présumes qu’il ne va pas jouer en championnat, et du coup tu le suspens », lâche Di Meco, qui trouve donc surréaliste que le Stade Toulousain soit concerné par la suspension de Romain Ntamack alors que son mauvais geste a été réalisé sous le maillot du XV de France.

« Vous faites n’importe quoi dans ce sport ! »

L'ancien footballeur poursuit : « Les gars, vous faites n’importe quoi dans ce sport ! Ca fait 17 ans qu’on travaille ensemble et que ça me fait rire cette histoire. C’est incompréhensible. Et surtout, les clubs payent pour l’équipe nationale, c'est invraisemblable ! ». Toute la polémique autour de cette suspension de Ntamack au XV de France n'a donc pas fini de faire parler...