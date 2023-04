Top 14 - Les enseignements de la 23e journée (2/2) : La lutte pour le maintien !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

En bas de classement, le dénouement est proche. En battant Pau, Brive s’est donné un sursis, alors que Perpignan se rapproche de la 12e place grâce à une nouvelle victoire emballante. Désormais, Castres est à l’abris et peut regarder plus haut.

Brive n’a pas dit son dernier mot

Côté palois, l’image de cette pénalité de Zack Henry sur le poteau va hanter les esprits encore quelques jours. A la 75e minute de la rencontre, les trois petits points auraient permis à la Section de passer en tête au tableau d’affichage et donc de valider un peu plus leur maintien, et quasi-condamner les Brivistes à la relégation. Au lieu de ça, sur leur pelouse, les Brivistes ont confirmé leur succès avec un coup de pied de Nicolas Sanchez trois minutes plus tard (victoire 22-17). Ainsi, Brive n’est pas encore mort. Les hommes de Patrice Collazo ont toujours 8 points de retard à trois journées de la fin de la saison. Le maintien semble difficile. Mais en Corrèze, l’espoir demeure.

Perpignan formidable à domicile

S’il y avait une justice dans le rugby, elle condamnerait l’USAP à se maintenir en Top 14. Conséquence d’un rugby total jouait avec passion, quelques soient les adversaires et peu importe la pression du résultat. Samedi dernier, à Aimé-Giral, dans une ambiance incandescente, c’est le Racing qui a fait les frais du culot catalan. Les coéquipiers de Gaël Fickou ont été dépassé par des Perpignanais qui ont relancés les ballons depuis l’en-but et marqués des essais d’ailiers conclus par des avants. Mais l’USAP n’a pas encore validé son maintien. Les joueurs de David Marty ont certes 8 points d’avance sur Brive, et seulement 3 points de retard sur Pau, le 12e. Mais les échéances à venir ne sont pas simple (à Lyon, contre Toulouse, et à Castres). Depuis bien longtemps, l’USAP se prépare à jouer le barrage contre une équipe de ProD2.

#TOP14 - J23Tic tac tic ⌛️Plus que trois journées à disputer avant de connaitre le verdict ! 🧑‍⚖️Pause "intercontinentale" le weekend prochain avant les derniers mètres du sprint final 💨Voici le classement 📊 pic.twitter.com/mILvjaqq2p — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 23, 2023

Castres se refleurit au printemps

Sans qu’on comprenne vraiment les raisons d’un hiver aussi compliqué pour les Castrais, ni leur manque de résultat à l’extérieur, ni si le changement de manager en février dernier (Jeremy Davidson a remplacé Pierre-Henry Broncan) a eu un réel effet direct sur la performance des joueurs… le CO reste une grande équipe. Et le vice-champion de France retrouve enfin de belles couleurs en cette fin de saison. Preuve en est avec cette victoire à domicile contre le solide RC Toulon (31-18). Le quatrième succès consécutif pour les Tarnais qui continuent leur remontée au classement. Désormais 9ème avec 49 points, devant Clermont et à égalité avec Montpellier. En peu de temps, le CO est passé de potentiel relégable à… candidat pour les qualifs ? A Castres, les yeux sont encore tournés vers le bas du classement. Mais mathématiquement, le CO est plus près de la sixième place (7 points) que de la treizième (10 points). Et les trois prochains matchs vont se jouer contre les trois derniers du classement (à Pau, à Brive, et contre l’USAP). Et si le CO doublait tout le monde dans la dernière ligne droite…