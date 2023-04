Top 14 - Les enseignements de la 23e journée (1/2) : La bataille des 6 !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La bataille pour les 6 premières places qualificatives bat son plein en Top 14. Le Stade Français et l’UBB ont gagné le match qu’ils ne devaient pas perdre. Bayonne s’est donné les moyens d’y croire. Montpellier et Clermont s’écroulent.

Le Stade Français s’accroche au podium

Premier enseignement de cette 23e journée : le Stade Français ne craque pas. Malgré la résistance d’une équipe toulousaine remaniée, les Parisiens ont remporté le Clasico (19-10) à Jean-Bouin et préservent leur troisième place à trois journées du terme. Pourtant cette équipe du Stade Français ne montre de très séduisant dans son jeu depuis quelques mois. Mais l’efficacité paye. Et à force de points, les hommes de Gonzalo Quesada se rapprochent même de la qualification pour un barrage à domicile. D’autant que les coéquipiers de Paul Gabrillagues vont enregistrer les retours de Morgan Parra, Sekou Macalou et Pierre-Henri Azagoh. Des renforts de poids avant les trois derniers matchs (à Clermont, contre Lyon, et à La Rochelle).

L’UBB dans les clous

Pour les Bordelo-Bèglais, c’était le match à ne surtout pas perdre. Cette victoire contre le LOU (23-9) acquise grâce à deux essais dans les ultimes minutes leur offre bien plus qu’une victoire de prestige. Avec les 4 points glanés, l’UBB réalise la meilleure opération du week-end en remontant de la septième à la quatrième place au classement. Un succès important pour se donner les meilleures chances car le calendrier bordelais propose deux déplacements périlleux avant le terme (à Toulouse et à Toulon). De quoi perdre rapidement les deux petits points d’avance sur le dernier qualifié. La bataille pour les places qualificatives va peut-être se jouer sur les points de bonus.

#TOP14 - J23Tic tac tic ⌛️Plus que trois journées à disputer avant de connaitre le verdict ! 🧑‍⚖️Pause "intercontinentale" le weekend prochain avant les derniers mètres du sprint final 💨Voici le classement 📊 pic.twitter.com/mILvjaqq2p — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 23, 2023

Bayonne y croit encore

La magie de Jean-Dauger continue. Dans un match où l’Aviron Bayonnais pouvait perdre tout espoir pour la fin de saison, les hommes de Grégory Patat se sont donner le droit de pimenter leur fin de saison. Comme toutes les autres écuries du Top 14, Le champion de France Montpellier est venu se casser les dents à Bayonne, face à un collectif exemplaire dans sa générosité et la solidarité, et un Camille Lopez qui surfe sur une réussite indécente. Peut-être même que l’ancien international français vit la meilleure saison de sa carrière. Ainsi, Bayonne pointe à la 8ème place à seulement 2 points du sixième (Lyon). Une jolie perf’ pour le promu qui n’a pourtant gagné qu’un seul match à l’extérieur cette saison (à Clermont). Problème pour l’Aviron, le calendrier leur propose encore deux déplacements (au Racing et à Lyon) sur les trois dernières journées.

Montpellier s’écroule

Le champion de France ne se qualifiera pas pour les phases finales ! C’est le terrible constat de cette journée qui a confirmé que Montpellier n’avait pas autant de ressort que la saison précédente. La faute à un criant manque de complicité dans le combat qui fait défaut à cette équipe pourtant pourvu de grands talents. Après avoir chuté à domicile contre Castres, le MHR s’est incliné à Bayonne (33-30). Malgré le point défensif, et la raison mathématique qui leur donnent encore un espoir, les hommes de Philippe Saint-André partent de bien trop loin pour y croire. 10e au classement, le MHR enregistre 7 points de retard sur le sixième. Les carottes sont cuites.