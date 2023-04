Top 14 : Le Stade Français va-t-il tenir le choc ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Actuellement troisième du Top 14, le Stade Français réalise une saison exceptionnelle, avec des résultats bien au-delà des pronostics initiaux. Mais à quatre journées de la fin, l’équipe parisienne n’est pas encore certaine de participer aux phases finales. La dernière ligne droite leur sera-t-elle fatale ?

Réception de Toulouse ce samedi, puis déplacement à Clermont, réception du LOU, et enfin voyage à La Rochelle. La dernière ligne droite du Stade Français est un parcours semé d’embûches. Premier écueil, le « Clasico » face au Stade Toulousain dès ce samedi soir. Une rencontre bien délicate à anticiper puisque les Toulousains font le voyage à Paris avec une équipe bis, dépourvu de la plupart des titulaires qui seront sur la pelouse de l’Aviva Stadium sept jours plus tard contre le Leinster en ½ finale de Champions Cup. Ainsi, les hommes d’Ugo Mola voyagent à vide ? Pas forcément. D’abord parce que même avec ses remplaçants, le Stade Toulousain va opposer aux Parisiens une équipe de grande qualité (Jaminet, Delibes, Placines, Roumat…). Mais aussi parce que les Toulousains sont agacés de cette exceptionnelle statistique qui annonce le Stade Français comme leur bête noire. Une seule victoire toulousaine sur les six derniers matchs. En considérant tout de même que les Parisiens sont souvent les « heureux » du calendrier qui leur offre une confrontation face au Stade Toulousain systématiquement en période de doublons. Ainsi, le Stade Français ne joue quasiment jamais contre l’équipe « premium » toulousaine. Une aubaine dont devront encore une fois profiter ce samedi les hommes de Gonzalo Quesada, au risque de vite quitter le top 6.

Le Stade Français est actuellement troisième du Top 14 avec 60 points, devant Toulon (57 pts), Lyon (56 pts), le Racing (56 pts), et Bordeaux (54 pts). Une victoire face à Toulouse permettrait donc aux Parisiens d’envisager plus sereinement les trois dernières journées. Quoiqu’il arrive, le match face à Lyon, un concurrent direct, lors de la 25ème journée leur servira de « barrage » pour les phases finales. Le succès à Brive le week-end précédent a déjà permis aux coéquipiers de Pau Gabrillagues de stopper une spirale de défaites (à Toulon et contre le Racing en championnat, et contre Lyon en Challenge Cup) qui a entraîné leur chute au classement. Et les retours aux affaires de Toulon et du Racing dans le money time de la saison ne sont pas de bon augure pour le maintien du Stade Français dans le haut du classement. Les Parisiens devront eux-aussi faire un quasi-sans-faute s’ils veulent conserver leur troisième place synonyme de barrage à domicile. A défaut d’un jeu léché et spectaculaire, l’équipe parisienne peut puiser sur son état d’esprit et son immense solidarité pour aller chercher les points qu’il faut. Comme ils l’ont montré depuis le début de la saison en arrachant des victoires importantes à Pau ou au Racing, et en restant solides à Jean-Bouin. Avec peut-être aussi une motivation supplémentaire pour terminer en beauté les trois saisons sous la direction de Gonzalo Quesada. A ce jour, personne ne les voit aller au bout. C’est ce qui fait leur force.