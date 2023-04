UBB-LOU : Le choc de la 23e journée de Top 14 !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A quatre journées de la fin du championnat, la bataille pour intégrer le top 6 est en pleine ébullition. Parmi les affiches de la 23e journée, le choc entre l’Union Bordeaux-Bègles et Lyon est un avant-goût des phases finales. Idem pour Bayonne-Montpellier. Malheurs aux vaincus.

Lors de la dernière journée, Montpellier, battu à domicile par Castres, et surtout Clermont, défait à Pau, se sont éloignés des places qualificatives. Même s’il reste un espoir mathématiquement pour le champion en titre (le MHR a 8 points de retard sur le 6e), les hommes de Philippe Saint-André ne sont pas dans une bonne dynamique. Pour se qualifier il faudrait que Montpellier fasse un sans-faute et espère des résultats heureux chez les concurrents directs. Ce qui semble bien délicat. Même combat pour Bayonne, qui pointe à la huitième place avec 6 points de retard sur le sixième. Pour ces deux équipes, le match de samedi (Bayonne-Montpellier) à Jean-Dauger sera crucial.

Une série de trois défaites pour le LOU

Ainsi la bataille pour les six premières places se jouent techniquement parmi les 9 premiers au classement, mais seules 7 équipes sont vraiment dans le coup. L’UBB, actuel septième, n’a que 2 points de retard sur le Racing (6e) et le LOU (5e). Ce qui donne encore plus de piquant au match de dimanche soir entre Bordeaux et Lyon à Chaban-Delmas. Problème pour les deux équipes, elles restent une série de défaites. Deux pour les Bordelais qui ont perdu dans le money-time au Racing après avoir été dominé à domicile contre La Rochelle. Trois pour les Lyonnais qui ont chuté à Castres et à Toulouse, mais ont aussi été battu sur leur pelouse par Toulon. Mais le LOU peut encore se permettre un joker et jouer sa place dans les 6 lors du déplacement à Paris lors de la 25e journée. Les hommes de Xavier Garbajosa ont aussi l’avantage de recevoir deux fois (Perpignan et Bayonne) avant la fin du championnat.

L’UBB sans numéro 10

Pour les Bordelais, le calendrier est moins simple. Après la réception de Lyon, les coéquipiers de Maxime Lucu devront se déplacer à Toulouse, recevoir Pau, et jouer à Toulon. Deux déplacements périlleux pour une équipe qui aura absolument besoin d’une victoire à l’extérieur pour finir dans le top 6. Autre problématique, l’absence de Matthieu Jalibert (blessé à la cheville) se conjugue désormais avec la blessure de Zack Holmes (cheville) lors du dernier match face au Racing. Ainsi l’UBB n'a pas de demi d’ouverture de métier pour jouer contre le LOU. Maxime Lucu pourrait dépanner au poste. Les Bordelais, déjà très frustré de leur fin de match au Racing, entament donc cette dernière ligne droite le couteau entre les dents. Dimanche soir peut-être, le couperet va tomber.