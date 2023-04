Top 14 : Un clash éclate, il relance la guerre entre Toulon et Clermont

Axel Cornic

Alors que le RCT souhaitait célébrer certaines de ces stars qui ont marqué son histoire avec l’instauration d’un Hall of Fame, tout ne s’est pas passé comme prévu. Delon Armitage, ancien enfant terrible du rugby anglais, a en effet ravivé les rancœurs entre le club varois et l’ASM Clermont Auvergne, créant un incident diplomatique dans le petit monde du Top 14.

Le rugby est un sport de brutes joué par de gentlemans, mais parfois on a quand même droit à des polémiques. C’était le cas en 2013, avec un Delon Armitage se moquant de son adversaire Brock James lors d’une finale de Champions Cup (16-15), scène qui avait fait beaucoup parler à l’époque... et qui revient sur le devant de la scène dix ans après.

« Quand j'ai été sifflé pendant quatre ans par ces bâtards de Clermont »

Invité des célébrations du RCT pour la création de son Hall of Fame, Delon Armitage s’est en effet rappelé aux bons souvenirs des supporters de l’ASM, avec une sortie pas très classe. « Je tiens vraiment à vous remercier, vous les supporters de Toulon. Même quand j'ai été sifflé pendant quatre ans par ces bâtards de Clermont » a lancé l’ancien arrière toulonnais, face à la foule de supporters qui s’étaient réunis le 18 avril dernier.

« Plus connu pour ses débordements que ses cadrages, Armitage s'est permis d'insulter nos supporters en les traitant publiquement de ''bâtards'' »

Forcément, ces propos n’ont pas manqué de faire réagir du côté de Clermont, avec le club qui s’est finalement fendu d’un communiqué, annonçant notamment : « Plus connu pour ses débordements que ses cadrages, l'ex-arrière du RCT Delon Armitage s'est permis d'insulter nos supporters en les traitant publiquement de ''bâtards'' lors de la cérémonie du Hall of Fame du RCT ». La réponse du principal concerné ne s’est pas faite attendre, puisque sur Twitter, Armitage a répondu à l’ASM avec une photo devant les trophées remportés avec Toulon.

