Top 14 : La lutte des places !

La 22ème journée de Top 14 lance le sprint final. A 5 matchs de la fin de la saison régulière, dix équipes sont encore en course pour une place en phase finale, et quatre luttent pour leur maintien dans l’élite. Le classement actuel du TOP 14 va vite bouger.

Preuve que le Top 14 est un championnat serré, indécis et passionnant, à 5 journées de la fin on ne connaît pas encore les heureux qualifiés pour les barrages, ni quels sont les deux demi-finalistes directs, ni les grands perdants de l’année, ni le barragiste, ni même l’équipe reléguée. C’est excitant ! A 5 journées de la fin, tout peut encore s’inverser dans le Top 6. Et tout est encore possible dans le bas de tableau. Brive est dernier, mais pas encore condamné. Castres est 11ème mais pas encore sauvé. Le Stade Français, dauphin régulier du Stade Toulousain depuis de la saison a débuté sa dégringolade. A l’inverse, Toulon, le Racing ou Montpellier espèrent une belle « remontada ». Désormais chaque week-end va livrer un peu plus de dramaturgie.

Les favoris sont là

Tout en haut du classement, le Stade Toulousain et La Rochelle semblent promis aux deux premières places. Les deux meilleures équipes françaises du moment ont déjà la tête à leur demi-finale de Champions Cup qu’ils disputeront le week-end du 29 et 30 avril. Mais leur avance en tête du championnat est assez conséquente pour gérer les effectifs avant l’échéance. La réception de Lyon pour Toulouse, et de Bayonne pour les Rochelais devrait dès la 22ème journée confirmer leur qualification directe pour les demi-finales à San Sébastien. Et contrairement à la saison passée où les deux écuries avaient laissé beaucoup de plumes en Champions Cup et dû batailler dans la dernière ligne droite pour une place dans le top 6, les deux formations semblent avoir mieux gérer les échéances sur les deux tableaux. Ce qui leur donne automatiquement le statut de grand favori pour le titre final en Top 14.

Le TOP 6 va bouger !

Derrière les deux patrons actuels du rugby français, reste huit équipes qui se disputent les 4 dernières places de barragistes. Au classement avant la 22ème journée, le Stade Français, le LOU et l’UBB sont les mieux placés. Mais actuellement, ces équipes-là ne surfent pas sur la meilleure dynamique. Le Stade Français et Lyon restent sur deux défaites consécutives en championnat. Et Bordeaux a subi un lourd revers à domicile contre La Rochelle. Ces trois-là ont trois déplacements a négocié d’ici la fin de la saison. Et peuvent même perdre leur place dans le top 6 dès le week-end prochain. Paris, Lyon et Bordeaux n’ont pas le vent dans le dos. Tout le contraire de leurs poursuivants : Toulon, le Racing et Montpellier. Avantage au RCT, actuel 6ème et qui profite d’une excellente dynamique, marquée notamment par leur succès à Lyon en quart de finale de Challenge Cup. Les Varois ont remporté 6 de leur 7 derniers matchs de Top 14. Et ils vont jouer trois fois à Mayol pour valider leur ticket pour les phases finales. Idem pour le Racing, actuel 7ème, qui a toutes les cartes en main pour rapidement intégrer le bon wagon. A commencer par la réception de l’UBB ce samedi. Le succès à Jean Bouin dans le derby face au Stade Français a redonné des couleurs au blason des ciels et blancs qui sont donc en lice pour participer à une treizième phase finale de Top 14 consécutive. Montpellier part de plus loin, mais le champion en titre est encore en course et ne doit surtout pas être négligé dans la dernière ligne droite. Le MHR peut profiter d’un calendrier jugé abordable pour doubler ses concurrents directs dans le money-time. Mais pour l’équipe de Philippe Saint-André, actuelle 9ème, il n’y a plus de joker, les phases finales ont déjà débuté.

Bayonne, la grosse côte

Le promu bayonnais réalise une saison exceptionnelle. La motivation de disputer une demi-finale de TOP 14 en terre basque, à Anoeta, a visiblement décuplé les forces des joueurs de Grégroy Patat tout au long de l’exercice. Malheureusement, à quelques mètres du bol de sangria, les basques se sont pris les pieds dans le tapis et ont quitté le top 6. Conséquence notamment d’un derby loupé face à la Section Paloise sur la pelouse de San Sébastien. Actuel 8ème à deux points du 6ème, l’Aviron a encore toutes ses chances. Mais le calendrier qui s’offre au Bayonnais est un parcours semé d’obstacles. Les Basques vont recevoir deux fois à Jean Dauger (Montpellier et Clermont) et se déplacer trois fois (La Rochelle, Racing, et Lyon). Pas la plus simple des fins de saisons. Mais l’espoir est permis. Tout autant que pour Clermont. Les Auvergnats n’ont jamais été dans le bon wagon depuis le début de la saison. Et l’arrivée de Christophe Urios en pompier de service n’a pour le moment pas eu l’effet désiré. L’ASM est à 7 points du Top 6, et enchaîne les contre-performances à l’extérieur. Seule une victoire à Pau dès ce samedi pourrait entretenir l’espoir d’une fin de saison en trombe. A l’inverse, Clermont confirmerait sa place dans le ventre mou et serait déjà presque en vacances avant même la 23ème journée de championnat.

Brive est en sursis, Perpignan n’est pas mort

En bas de classement, la lutte des places n’est pas finie. Brive va jouer son dernier va-tout durant les deux prochaines journées avec les réceptions du Stade Français et de Pau. Deux rencontres importantes qui vont décider du sort des Corréziens. Pendant ce temps, Perpignan, aura deux matchs délicats à Toulon et face au Racing. Mais les Catalans sont séduisants dans le jeu et tiennent la dragée haute à toutes les équipes. Ce qui leur laisse un immense espoir de sortir de cette 13ème place de barragiste. D’autant que Pau va enchaîner les chocs contre Brive et contre Castres, autres concurrents directs pour le maintien dans l’élite. Les Castrais ont une légère avance sur la 13ème place. Mais celle-ci peut vite se réduire si les Tarnais n’obtiennent toujours pas de succès à l’extérieur. Les déplacements à Pau (24ème journée) et à Brive (25ème journée), avant de recevoir Perpignan (26ème journée) serviront d’écueil à passer pour les Castrais. En bas de tableau, le maintien se jouera jusqu’à la dernière journée.