Rugby : Bernard Laporte a claqué la porte, il s’explique enfin

Axel Cornic

Personnalité controversée du sport français, Bernard Laporte a quitté son poste de président de la Fédération française de rugby il y a deux mois, après une très longue polémique. Dans un long entretien publié ce dimanche par Eurosport, il explique enfin les raisons de ce choix, lui qui semblait pourtant vouloir rester coute que coute au moins jusqu’à la Coupe du monde 2023.

Parallèlement à ce qui a pu se passer dans le football avec Noël Le Graët, le rugby français a connu une grosse polémique avec Bernard Laporte. Accusé notamment de corruption et de conflit d’intérêts avec Mohed Altrad, le propriétaire de Montpellier, il a annoncé vouloir rétablir la vérité tout en restant en poste à la FFR... mais a finalement fait marche-arrière en posant ses démissions à la fin du mois de janvier.

XV de France : Galthié a acté une révolution, c’est validé https://t.co/IoOf0RlmCE pic.twitter.com/AdTyNgEpCG — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

« Tout ce mélange des gens… J’ai préféré dire stop »

Silencieux jusque-là, Laporte s’est livré dans une longue interview auprès d’ Eurosport , revenant justement sur cette décision de finalement quitter son poste de président de la FFR. « C’est tout ce qu’il s’est passé sur ces derniers jours. C’était trop ! Quand la convocation démarre et que le même jour, je reçois une convocation du Tribunal… tout ce mélange des gens… J’ai préféré dire stop » a-t-il confié. « Encore une fois, j’étais bénévole à la FFR et j’avais l’impression d’avoir fait tout ce qu’il y avait à faire pour la fédération ».

« Je pouvais faire quoi de plus ? Rien ! »